Šport najviac vynášal v starovekom Ríme

Pre mnohých smrť, pre víťaza obrovské bohatstvo. Také boli jazdecké preteky v Ríme.

7. sep 2010 o 16:08 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Kto je najlepšie plateným športovcom histórie? Tiger Woods, Michael Schumacher či Michael Jordan? Historik Peter Struck z Pennsylvánskej univerzity tvrdí, že v skutočnosti je ním rímsky pretekár Gaius Appuleius Diocles.

Zápisky o jeho víťazstvách pochádzajú ešte z roku 146. Profesionálne začal jazdiť v roku 122, keď mal osemnásť rokov. Nevybral si jednoduchý šport, pretekári na koňoch počas súťaží často zomierali, keďže ich malý voz ťahali štyri kone, niekedy aj viac. Chrániče pritom nemali prakticky žiadne.

Víťazi však zarábali veľké peniaze. V prípade Diocla ide o viac ako 35 miliónov sestercií. Za túto sumu by mohol rok zásobovať obilím celú ríšu alebo dva mesiace platiť armádu. „Keď to porovnáme s platmi v americkej armáde, na dnešné pomery by to bolo asi 15 miliárd dolárov,“ poznamenal Struck. Najbohatší súčasný športovec, golfista Tiger Woods, nedávno prekonal „len“ miliardu.