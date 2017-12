Duke Nukem Forever znovu ožíva

7. sep 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Duke Nukem Forever, akčná hra, na ktorej vyše 10 rokov pracovali tvorcovia z 3D Realms, následne bol vývoj pozastavený, stále žije. Už dlhšie na nej pracuje vývojársky tím Gearbox Software (datadisky k prvému Half-Life, séria Brothers in Arms, Borderlands), ktorý ju vydá v roku 2011 (presný dátum nebol bližšie špecifikovaný) pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.

Pre Wall Street Journal túto informáciu potvrdil šéf štúdia, Randy Pitchford, ktorý taktiež prezradil, že na hre potichu pracujú už od roku 2009 a dávajú dokopy to, čo v 3D Realms už nezvládali. Duke Nukem Forever bol (znovu) ohlásený na výstave PAX 2010 cez víkend. K dispozícii bola pre herných novinárov i hrateľná verzia, ktorá potvrdzuje to, v čo sme kedysi dávno dúfali: že sa vráti starý a dobrý Duke so všetkým, čo k nemu patrí.

Samotná hrateľnosť je pomerne rýchla, dukeovská, lineárna a vďaka skriptom a vynikajúcemu dizajnu úrovní i úžasná. Nemôže chýbať ani dabing v podaní Jon St. Johna, humor je znovu excelentný a dokonca si Duke strieľa i z neskutočne dlhého vývoja samotnej hry. Mali by sme ovládať vozidlá, stretneme aj svine policajtov (Pig Cops) a tešíme sa na účinné a variabilné zbrane - podľa všetkého však budeme môcť niesť len dve zbrane naraz. Už menej príjemnou správou je zastaralosť herného enginu, pomerne fádna paleta použitých farieb - avšak hra bola vo vývoji nejaký ten mesiac, všakže. Duke Nukem Forever jednoducho nebude vyzerať ako Crysis. Komu to však až tak výrazne vadí?

Ukážka natočená na výstave PAX 2010 z hrania novinárskej demoverzie

Zdroj: Shacknews, WSJ