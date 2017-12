Septembrové lahôdky z herného sveta

Pripravili sme pre vás čo najširší výber hier z rôznych žánrov, sadnúť vám nemusia, no aspoň si poľahky nájdete svojho favorita, a to môžete radi strieľať, či ovládať rýchlu formulu alebo sa len radi bojíte.

6. sep 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Leto je úspešne za nami, školopovinní už zarezávajú a my sa po suchom auguste (kedy vyšli vlastne len dve hry: Kane & Lynch 2: Dog Days a Mafia II) znovu stretávame pri súhrne najočakávanejších hier, ktoré sa nás tento mesiac budú snažiť zaujať.

Tom Clancy’s HAWX 2

(PC - 30. september, Xbox 360 - 10. september, Playstation 3 - 3. september)

Už prvý diel týchto arkádových lietadiel nám dokázal, že vo vzduchu sa dokážeme zabávať i bez toho, aby sme mali nalietané stovky virtuálnych hodín. Jednoducho sme sadli do moderne stíhačky a poriadne sa vo vzduchu vybláznili. Samozrejme nešlo o absolútnu arkádu, v ktorej by sme raketami posielali k zemi stovky nepriateľských lietadiel, no k simulátoru mal prvý HAWX veľmi ďaleko. Pokračovanie bude vo všetkých smeroch podobné: nádherná grafika spoločne s jednoduchým ovládaním otvorí dvere i pre mainstreamových hráčov. Tentoraz si zalietame nad Moskvou, Perzským zálivom, polárnym kruhom a nevynecháme ani Indický oceán - jednoducho monotónne prostredie nehrozí. Desiatky moderných stíhačiek doplnia staršie stroje, nebude chýbať rôznorodá výbava, variabilné misie s typicky hollywoodskou zápletkou. A stačiť to bude, keďže konkurencia až na konzolové Ace Combat v podstate neexistuje. Aj preto sa na Tom Clancy’s HAWX 2 tešíme - ak dokáže UbiSoft dostatočne motivovať do ďalšieho hrania, pretože práve monotónnosť nám vadila na jednotke, určite pôjdeme s hodnotením vysoko.

Amnesia: The Dark Descent (novinka)

(PC - 8. september)

Hororových hier je málo a z každej kvalitnej sa preto tešíme. Nezávislý vývojársky tím Frictional Games však dokáže zaujať i bez veľkého rozpočtu, nepotrebuje desiatky grafikov na zdôraznenie desivého efektu. Trilógia Penumbra sa vydarila a túto akčnú adventúru z vlastného pohľadu jednoducho musíte skúsiť, aby ste pochopili čaro jej hrateľnosti. Amnesia: The Dark Descent nebude inou hrou, len sa zmení lokalita, príbeh a všetko bude ešte viac nasiaknuté napínavou atmosférou. Hlavný hrdina Daniel sa ani nevie ako ocitá v podivnom hrade - to by sa ešte dalo prežiť, avšak cestoval i v čase a 18. storočie rozhodne nie je obdobím, ktoré by sme chceli aj my zažiť na vlastnej koži. Znovu budeme celé dianie sledovať z vlastných očí, ovládanie bude plne v našich rukách (žiadne akčné tlačidlá, ak chcete otvoriť dvere, musíte pohybom myši zatlačiť kľučku, podobne otvárate skrine, šuflíky, otáčate kľukami a podobne) a hlavne akčná časť bude minimalistická. Vlastne k boju by prísť ani nemalo, Daniel sa bude musieť pred podivnými zvukmi ukrývať, obraz sa pri nervóznych situáciách náležite roztrasie, budeme počuť prerývané dýchanie hrdinu. Vizuálne možno menej príťažlivý, ale o to prekvapujúcejšie hrateľný projekt.

R.U.S.E. (dojmy z hrania)

(PC, Xbox 360, Playstation 3 - 10. september)

UbiSoft to nevzdáva a chce sa výraznejšie presadiť aj na poli real-time stratégií, pričom nevsádza len na jednu, tu najprirodzenejšiu, čiže platformu, ale chce zaujať i konzolových hráčov. Úprimne - s EndWar mu to vlastne vôbec nevyšlo, R.U.S.E. má väčšie ambície. EndWar totiž prepadlo i v tom, v čom malo excelovať: hlasové ovládanie a celkove sa príliš rýchlo dostavila nuda. Lenže aby stratégia fungovala na konzolách i osobných počítačoch, treba zabudnúť na rýchle klikanie a ťahové stratégie sa už dnes masovo nenosia. Vývojársky tím Eugen Systems (Act of War: Direct Action) to spravil šalamúnsky: minimalizoval prvky, ktoré by zbytočne zdržovali a nútili hráča behať s kurzorom tam a onam. Navyše R.U.S.E. je projekt orientovaný primárne pre multiplayer, čiže bitky medzi samotnými hráčmi, nemusia sa zaoberať umelou inteligenciou. V podstate máte pred sebou mapu, v tom najjednoduchšom móde ste v jednom rohu vy, v druhom nepriateľ a snažíte sa v časovom limite dosiahnuť viac bodov. Tie získavate za zničené súperove jednotky, ktoré sú rozdelené do tried, pričom každá je vhodná na iný typ boja. Poznáte to: kameň-papier-nožnice v trochu zložitejšom prevedení. Okrem zásobovania (jednotky za niečo vyrábať musíte) môžete nepriateľa klamať. Bonusom v hrateľnosti sú špeciálne karty, ktoré vám postupne pribúdajú. Môžete svoje územie (mapa je rozdelená na niekoľko sektorov) zahaliť do nepriahľadnej hmly pre protivníka, zdvojnásobiť na istý čas svoje príjmy, postaviť niekde fiktívnu základňu či jednotky... možností je mnoho, jednoznačne účinná taktika neexistuje. Zábava? Jednoznačne, avšak až s plnou verziou uvidíme, či len krátkodobá alebo i na dlhšie.

Spider-man: Shattered Dimension

(Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS - 10. september)

Superhrdinská akčná hra - charakteristika, ktorú veľmi dobre poznáme a vieme, že podobné hry sú obľúbené prevažne v USA, kde známych hrdinov preháňajú hráči na herných konzolách. Najnovší Spiderman za sebou nemá žiadnu filmovú predlohu. Tentoraz spojí príbeh zo štyroch dimenzií do jedného sveta. Ovládať budeme pôvodného Amazing Spidermana, dočkáme sa náladového pavúčieho muža s noir charakterom alebo supermoderného z roku 2099. Samozrejmosťou sú odlišné bojové štýly jednotlivých hrdinov, novinkou je taktiež bojový systém v stretoch s bossmi: obraz sa prepne do first-person pohľadu. Taktiež dôjde aj na pestrejšie prostredie, ktoré nebude obmedzené na chladnú metropolu, ale zavítame napríklad i do džungle alebo púšte. Nechajme sa prekvapiť, veď i Marvel Ultimate Alliance 2 kladne prekvapilo.

Halo: Reach (Xbox 360 - 14. september)

Značka Halo je pre Xbox najväčším ťahúňom. Tri diely plus jeden spin-off a stratégia je slušné resumé. V najnovšom Halo: Reach, ktorý je pre vývojárov z Bungie posledným Halo projektom, sa vzdáme možnosti ovládať fenomenálneho Master Chiefa a chopíme sa členov Noble tímu - prototypov vojakov Spartanov, ktorí sa postavili na odpor proti Covenantom na planéte Reach. Príbeh bude tentoraz omnoho temnejší, avšak nesťažujeme sa. Tí, ktorí majú za sebou knižnú trilógiu vedia, koľká bije. Výraznou zmenou prešiel aj engine hry, ktorý je značne vylepšený a ponúkne epické bitky v exteriéroch. Každý z vojakov Noble tímu bude odlišný, svoj špeciálny oblek si budete môcť upravovať podľa vlastného uváženia. Silnejšia by sa mala predstaviť i umelá inteligencia nepriateľských Covenantov. To, že bude Halo: Reach dominovať v multiplayerových rebríčkoch taktiež netreba zdôrazňovať. Pokým sa vám teda Halo univerzum zapáčilo, ide o ďalší kúsok, ktorý vo vašej zbierke nemôže chýbať a budete ho milovať.

NHL 11

(Xbox 360, Playstation 3 - 17. september)

Hokejový simulátor NHL od EA Sports sa definitívne presunul na konzolové systémy. Vadiť by to nemalo, PC hráči na hokej zanevreli a na konzolách vyzerá a hlavne hrá sa vynikajúco. Medzi novinkami nájdeme napríklad nižšie kanadské súťaže, avšak to nás veľmi nezaujíma. Do hry nás dostane nová fyzika bodycheckov, nové kľučky, nahrávky, rozohrávania buly, dorážky, spracovanie puku - jednoducho každý moment v zápase sa budeme baviť a nuda či monotónnosť by hroziť nemala. Kvalitnejší zážitok vzniká vďaka momentom, šanciam, situáciám a gólom, ktoré v minulosti nastať nemohli. Dokonca si vychutnáme i také drobnosti ako lámanie hokejok a do vývoja prehovorí aj videorozhodca. Hokejoví fanúšikovia tak po roku môžu začať znovu oslavovať. Nové NHL-ko totiž vyzerá znovu omnoho lepšie ako predchodca.

Dementium 2

(Nintendo DS - 17. september)

Akčných hier z vlastného pohľadu na NDS nie je mnoho, hororových ešte menej. Pokračovanie úspešnej strieľačky by malo byť este desivejšie. Hlavný hrdina sa po operácii mozgu preberá v podivnom väzení, z ktorého sa musí dostať na slobodu. Nebude to však až tak jednoduché, keďže sa často ocitne v pekelnej paralelnej dimenzii. Nový engine (malo by ísť o najlepšie vyzerajúcu hru pre NDS), nový systém ukladania pozícii, mapa, efektné používanie baterky v temných lokáciách, nové zbrane a monštrá... jednoducho zaujímavý kúsok, akých na prenosnom Nintende mnoho nenájdete. Aj preto vám ho odporúčame.

Civilization V (preview)

(PC - 24. september)

Predstavovať niekomu Civilizáciu - pre mnohých najlepšiu strategickú alebo dokonca všeobecne najlepšiu hru - je dnes už zbytočné. Ťahová stratégia, v ktorej je vašim cieľom dôstojne existovať a len tak mimochodom si podmaniť všetkých naokolo, má svoje príťažlivé čaro. Je pritom úplne jedno, či sa pozriete na prvý alebo posledný diel, na Civilizáciu na konzolách alebo iPode. Jednoducho to funguje. Piaty diel chce priniesť hneď niekoľko noviniek, ktorými láka nových hráčov a zároveň sa snaží nepohnevať si tých služobne starších. Nový grafický engine, zmena na hexový systém, reálne pôsobiaci terén na jednotky, intuitívnejšie užívateľské prostredie, jednotky, ktoré môžu útočiť i cez viac políčok, mestá, ktoré budú zaberať väčšiu plochu, 18 civilizácii, vylepšená diplomacia a obrovská podpora komunitných prostriedkov. V skratke: aj kultová Civilizácia sa konečne dočká prechodu k novej generácii.

Dead Rising 2

(PC, Xbox 360, Playstation 3 - 24. september)

Zombíkov máme radi. Prvý diel Dead Rising síce spravil radosť výhradne majiteľom Xboxu 360, no dvojka, ktorá nám prinesie krvavé jatky v nemŕtvom Fortune City (virtuálne Las Vegas), poteší omnoho početnejšiu skupinu hráčov. Niekoľko rokov po incidente vo Wilamette sa Frankovi Westovi nepodarilo zabrániť apokalypse zombíkov, ktorí sa rozšírili po celej Amerike. Tentoraz sa v úlohe motokrosového šampióna Chucka Greena budeme pohybovať po otvorenom svete, kde kedysi peniaze hrali tú najhlavnejšiu úlohu, dnes sú k ničomu. Fortune City bude plné kasín ponúkne obrovské množstvo predmetov, ktoré radi použijete na desiatky, stovky a tisícky zombíkov. Interaktívne prostredie zohráva dôležitú úlohu, no Chuckovi záleží len na jedinom, a to záchrane vlastnej dcéry. Patetické? Možno, ale čert to vezmi, hlavné je, že si budeme môcť vziať do rúk mnoho zo stoviek predmetov (na palici priviazané DVE motorové píly, parohy, ktoré si nasadíte na hlavu a jednoducho bežíte dopredu, stoličky, nože, palné zbrane, meče... jednoducho všetko, čo nájdete a nie je prizvárané a nebudeme rasisti) a masakrovať zombíkov. Trochu krvi nikdy neuškodí, hlavne ak ide o dobrú vec.

F1 2010

(PC, Xbox 360, Playstation 3 - 24. september)

Konečne pre všetkých - vydýchli si všetci, ktorí nevlastnia akýkoľvek playstation. Doteraz totiž licenciu na rýchle formule vlastnila spoločnosť Sony a tá ju využívala logicky len pre svoje platformy. Po dlhých rokoch sa tak dočkajú všetci, a to vďaka Codemasters. Tí majú pretekárske hry v krvi, veď sériu Colin McRae poznáme všetci, chystá sa DiRT 3, ďalší Grid a... a samozrejme simulátor / arkáda F1-ky. Okrem automaticky očakávanej licencie na všetko od jazdcov, monoposty až po reklamné plochy by sme sa mali dočkať rôznych úprav, ktoré sprístupnia hru i nováčikom, no zároveň nespravia po vypnutí asistentov slabučkú arkádu pre skúsených harcovníkov. Skutočne sme zvedaví ako sa to Codemasters podarí, pretože posledné ich preteky veľmi výrazne tiahli smerom k masám a F1-ka by si zaslúžila poctivé spracovanie i pre náročnejších. A ako to už býva zvykom, máme sa tešiť na úžasné grafické spracovanie (po poslednom DiRT-e 2 nemáme problém neveriť), rozdielne jazdné vlastnosti na jednotlivých povrchoch, odlišné monoposty a ich správanie sa za rôzneho počasia, pokročilý model poškodenia, prepracovanú kariéru, v ktorej stúpate od tápania v slabších stajniach s nižšími nárokmi k svetlejšej budúcnosti a kto chce, i desiatky minút krúženia po jednom okruhu ako v skutočnosti.

Guitar Hero: Warriors of Rock

(Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii - 24. september)

Dobre, pre niekoho sú hudobné hry nie brnkaním na gitaru, ale skôr na nervy, no zároveň je to skvelá party hra, ktorá sa od podpory hrania na umelohmotnú gitaru presadila i na bicích či s mikrofónom. Jednoducho rocková kapela v obývačke. Posledné diely však kvalitatívne klesali a napríklad také Band Hero bolo sladučkou ódou na stupídny popík, pri ktorom sa musel dvíhať žalúdok i silnejším povahám. Nepomohli ani výberovky kapiel Van Halen, Metallica alebo Aerosmith - zopár nových skladieb a to bolo všetko. Tentoraz však Activision sľubuje návrat ku koreňom a nové možnosti pre komunity. Čo to znamená? Viac multiplayeru, ale hlavne kapely, ktoré sú skutočne rockové a žiadne pomalé ódy na lásku. Tak to má byť, my chceme hrať tvrdo, a preto vám Guitar Hero pripomíname.