Supy šetria energiu

Spaľovanie uhynutých zvierat je nákladné. V Španielsku by mohli pomôcť supy.

7. sep 2010 o 0:00 (čtk, tp)

MADRID. V Španielsku zomrú každý rok státisíce zvierat, zväčša kozy a ovce. Mršiny je potrebné spáliť, čo je nákladné a neekologické. Podľa niektorých odborníkov však jestvuje riešenie: supy.

Španielsky denník El Mundo tvrdí, že dospelý sup skonzumuje denne asi tri kilogramy mäsa. Ročne tak môžu supy zjesť až desaťtisíc ton uhynutých zvierat, čo by zabránilo ich spaľovaniu. To sa odrazí v úspore takého množstva energie, ktoré by vystačilo na celoročnú spotrebu asi 9-tisíc domácností. Do atmosféry sa navyše nedostane oxid uhličitý.

Odborníci hovoria, že takýmto spôsobom by mohlo dôjsť aj k obnove španielskej supej populácie. Tá výrazne utrpela po európskych a španielskych opatreniach nasledujúcich po prepuknutí krízy okolo choroby šialených kráv. Chovatelia dobytka museli vtedy nahlásiť uhynuté zvieratá a nechať ich spáliť. Nesmeli ostávať na poliach, supy tak trpeli nedostatkom potravy.