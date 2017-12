Katastrofy už nebudú nepredvídané

Meteorológom pomôžu aj zápisky moreplavcov či internetový gigant Google.

7. sep 2010 o 0:00 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Odlomenie obrovského kusa ľadovca v Grónsku, ničivé požiare v Rusku či rozsiahle záplavy v Pakistane, pri ktorých prišli o domov milióny ľudí.

Pomôže globálna sieť

Všetky tieto nedávne udalosti majú jedno spoločné – za súčasných podmienok sa nedali predpovedať. Už čoskoro by sa to mohlo zmeniť. Tento týždeň sa totiž v Londýne stretávajú klimatológovia z celého sveta, ktorí chcú hovoriť o vytvorení globálnych predpovedí. Vďaka meteorologickým staniciam po celej planéte by vedeli poskytnúť každodenné údaje o počasí na danom mieste. Aj vďaka porovnávaniu historických záznamov by tak na prípadné anomálie mohli upozorniť skôr.

V súčasnosti vedcov obmedzuje nedostatok údajov. Aj keď na svete je viac ako 6­tisíc meteorologických staníc, dodávajú údaje mesačne, nie denne. Navyše, existujú veľké plochy Zeme, kde žiadne stanice nie sú. Napríklad v Amazónii, v niektorých častiach Afriky, či prakticky v celej Antarktíde. Ak sa zámer vedcov zrealizuje, budú tieto „čierne miesta“ minulosťou.

„Potrebujeme odpovede na zásadné otázky. Napríklad, či monzúny v Indii prídu neskôr, ako sa mení frekvencia sucha vo východnej Afrike, alebo či sa má Európa pripraviť na častejšie horúce letá,“ povedal pre Guardian Peter Scott z britského Meteorologického úradu.

Google aj moreplavci

Vedci dúfajú, že im pomôžu osvedčené spôsoby z minulosti, ale aj nové technológie. Chcú napríklad digitalizovať záznamy z objavných ciest moreplavcov spred niekoľkých storočí, aby porovnali zmeny klímy, pri vyhodnocovaní údajov chcú zas o pomoc požiadať Google.