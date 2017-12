Obedná pauza: Light Up 2

8. feb 2012 o 11:30 Slavomír Benko

V Light Up 2 potrebujete dotykom žltej gule rozsvietiť všetky priesvitné. Na ploche ich je ale viac. So sivými nepohnete, biele máte naopak odstraňovať, aby ste si pripravili cestu. A po prvých pár leveloch sa do všetkého pripletú aj modré a zelené gule so svojimi špeciálnymi vlastnosťami. Používať ich nemôžete len tak neuvážene, majú svoje limity.

Ovládanie:

Myš a klávesy CTRL a Shift.

