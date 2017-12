William Lenoir: jediný let do vesmíru

Americký astronaut sa ako špecialista do vesmíru dostal na palube raketoplánu Columbia.

4. sep 2010 o 0:00 Peter Zeman





William Benjamin „Bill" Lenoir (14.3.1939 - 28.8.2010), absolvent Massachusettského technologického inštitútu (MIT) ukončil štúdium elektrotechniky a informatiky a v roku 1965 ho zavŕšil vedeckým titulom Ph.D. V inštitúte pracoval ako asistent profesora a v roku 1967 ho NASA vybrala do skupiny vedeckých astronautov. Po výcviku, ku ktorému patril aj letecký výcvik v Texase, bol zaradený do záložných posádok Skylab 3 a Skylab 4, čo boli druhá a tretia misia s ľudskou posádkou. Od roku 1974 do roku 1976 pracoval Lenoir aj na projekte NASA, ktorý mal vytvoriť energetický zdroj vo vesmíre.

FOTO - www.google.com

Až v roku 1982 sa Lenoir dostal do vesmíru na palube raketoplánu STS-5 Columbia. Bol to jeho jediný let. Počas piatich dní mal okrem iných experimentov ako prvý astronaut vystúpiť z lode do vesmíru. Pre zdravotné ťažkosti program odložili o deň, no napokon pre chybu na skafandri ho celkom zrušili. Bol to zároveň prvý let, počas ktorého vypustili na obežnú dráhu dve komerčné družice SBC-3 a Anik C 1. Misia so štvorčlennou posádkou (Vance Brand, Robert Overmyer, Dr. Joseph Allen a Dr. William Lenoir) v poriadku pristála na Edwards Air Force Base v Kalifornii.

Svoju kariéru ukončil ako viceprezident divízie Applied Systems v poradenskej firme Booz Allan Hamilton.