LEGO Harry Potter: Years 1-4 - kúzelníci v kocke

Môžeme sa diviť, prečo to vývojárom z Traveller’s Tales toľko trvalo. Spojiť dve notoricky známe značky nám príde tak prirodzené ako ranný východ slnka.

2. sep 2010 o 20:45 Ján Kordoš

Môžeme sa len diviť, prečo to vývojárom z Traveller’s Tales toľko trvalo. Spojiť dve notoricky známe značky nám príde tak prirodzené ako ranný východ slnka. Knižný bestseller o mladom kúzelníkovi obletel celý svet a získal si nespočetne mnoho priaznivcov, z čoho ťažia aj filmové spracovania či hry. A v hernom svete je dobre známe mlátenie sa roztomilých LEGO postavičiek, až kocky lietajú všade naokolo. Spojiť Pottera a LEGO sériu jednoducho bolo nutné. Výsledok je vopred jasný, avšak tentoraz sme sa konečne po dlhom čase i bavili.

Séria LEGO hier je už dostatočne široká. Všetko to začali Hviezdne vojny, pokračovalo sa Indiana Jonesom, nudili sme sa s Batmanom. Človek by to ani nepovedal, ale malý Potter vracia sériu k jej zábavným počiatkom. LEGO Harry Potter: Years 1-4 sa nesnaží zaujať novinkami, takže znovu máme pred sebou arkádu, ktorá je podobne prostá a jednoduchá než minule a pozliepané scény z prvých štyroch rokov života Harryho Pottera v Rockforte stačia k adekvátnej zábave. Predlohu poznať musíte, príbeh tu v podstate ani nie je. Každá úroveň sa odohráva na známom mieste, snažíte sa vyriešiť dobre známu situáciu, hoc niekedy odlišným spôsobom, než hovorí predloha, no vždy aspoň s miernym náznakom humoru. Často ide o vtip infantilného razenia, ale aspoň raz za čas sa pousmejete. Zápletka v podstate nič nevysvetľuje, animované sekvencie sú len zostrihané gagy. Ak ste potterománii neunikli, budete vedieť koľká bije.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ako už z názvu hry vyplýva, čakajú nás hneď štyri roky, štyri veľké príbehy - znamená to, že máme pred sebou pomerne rozsiahle dobrodružstvo, ktoré navyše môžete s cieľom vyzbierania všetkých bonusov prechádzať viackrát. Podstata hry je totožná: v trojrozmernom, avšak ohraničenom svete sa pohybujú panáčikovia - vždy minimálne dvaja a pomocou týchto hrdinov sa snažíte dostať z miesta A na miesto B, cestou rozbiť čo najviac predmetov s cieľom pozbierať čo najviac LEGO kociek a sem tam musíte spolupracovať, aby ste sa dostali na inak nedostupné miesto. To sa deje pomerne často a keďže máme pod palcom mladých kúzelníkov, ovládame levitujúce plošinky a rôzne kúzla, pričom každá z postáv má ešte špeciálnu schopnosť. Harry má neviditeľný plášť a vie najlepšie jazdiť na metle, Ron svojho kamaráta hlodavca, ktorý sa dostane na inak nedostupné miesta, Hermiona má v malíčku kúzlenie, Hagrid má po ruke kušu, jeho pes dokáže vyhrabať spod zeme rôzne predmety... Každú činnosť si veľmi rýchlo osvojíte a prirodzene ju používate. Z prostej plošinovky sa stáva aspoň čiastočne logická zábava. Pri varení rôznych elixírov musíte splniť hneď niekoľko na seba nadväzujúcich činností, ktoré výrazne podporujú kooperatívne hranie. To je samozrejme zastúpené vo vrchovatej miere, môžete si dokonca zahrať aj dvaja na jednej klávesnici! Vynikajúce je, že ak sa od seba vzdialite, obraz sa automaticky rozdelí na dve časti a nemusíte tak hrdinov držať pri sebe.

Príbehovú líniu sledovať môžete: čiže kráčate tam, kde vás vedie šípka, no touto rýchlou exkurziou po Rockforte, priľahlom okolí a iných miestach by ste sa ochudobnili o mnoho vedľajších úloh, špeciálnych predmetov. Vždy ide o situácie, kedy musíte spraviť čosi navyše a v mnohých prípadoch sa vám možnosť riešenie otvorí až v neskoršom priebehu hry, keďže napríklad neovládate vybrané kúzlo a musíte sa ho najprv naučiť. Nemáte síce k dispozícii rozľahlý svet a už tobôž nie je hneď zo začiatku otvorený, no jednotlivé miestnosti pospájané chodbami, v ktorých sa nasledovná lokácia nahráva, ponúkajú dostatok priestoru pre vybláznenie sa. Kamera príliš neprekáža, keďže všetky miestnosti sú ohraničené tak, aby ste videli všetko a mnohé sú riešené spôsobom “do hĺbky”. Trochu nepohodlnejšie je ovládanie výhradne klávesnicou, no gamepad výrazne spresní jednotlivé pohyby. Niekedy je však náročnejšie odhadnúť priestorovú hĺbku jednotlivých plošiniek a skočíte buď späť dole alebo v horšom prípade do priepasti. S ovládaním rôznych objektov pomocou levitujúceho kúzla neboli žiadne problémy, stačí vhodné predmety k sebe priblížiť a všetko do seba automaticky zapadne.

Mnohým hrám to môžeme vytýkať, avšak pre LEGO Harry Potter Years 1-4 budeme jednoduchosť a prístupnosť i bežným ľuďom vyzdvihovať do nebies. Samozrejme, všetko ide rýchlo, nikde sa nezasekávate, neustále máte čo robiť, niečo sa deje. Plynulosť je presne tým, čo robí z tejto arkády návykový titul. Dokonca ani súboje s bossmi nie sú vôbec frustrujúce či špeciálne náročné a pri aspoň mierne pozornom hraní ani nezomriete. Smrť v podobe, v akej ju poznáte z iných hier, tu vlastne neexistuje. Ak skočíte tam, kde ste nemali alebo sa nejakým zázračným spôsobom podarí nepriateľovi dostať vaše zdravie na nulu, jednoducho stratíte zopár LEGO súčiastok a život ide ďalej. S hrou síce nestrávite desiatky hodín, no obávať sa toho, že za nedeľné popoludnie ju máte pri poctivom hraní z krku, sa taktiež nemusíte. Je to jednoducho príjemne plynulé a kedykoľvek sa môžete zastaviť a nebežať len za šípkou. Veď odomknúť si môžete vyše 150 postavičiek známych z celej série!

Technické spracovanie je na dostačujúcej úrovni. Pri LEGO sérii totižto vôbec nejde o nič špeciálne, nepotrebujete moderný hardvér. Engine hry sa čiastočne každým dielom vylepší a plastický svet je tak umelejší (je predsa vytvorený z LEGA) a roztomilejší. Na výbornú dopadli animácie pohybov či rôznych činností postáv. Po vypití elixíru má každá svoj, Ron si pri kúzlení napríklad zas radšej zakrýva oči. Zvuky počas hrania väčšinou pochádzajú z rozbíjania rôznych predmetov na kúsky, dabing tu nenájdete, postavy sa vyjadrujú gestami či používajú citoslovcia. Hudobná vložka príjemne podfarbuje hranie a hoci tu nemáme do činenia s ničím dynamickým, jednotlivé skladby sa do tohto rozprávkového sveta hodia. LEGO Harry Potter Years 1-4 navyše obsahuje české titulky, takže by sa nemali stratiť ani najmenší hráči.

Jediným zásadným problémom hry sa tak môže stať prostý fakt, že to tu už párkrát bolo a predsa len je to titul určený skôr mladšiemu publiku. Ak ste ochotní prehliadnuť tieto dva zásadné fakty, určite sa budete baviť. V Traveller’s Tales sa tentoraz vytiahli a vidno, že sa snažili. Predhadzujú nám rozsiahly projekt, ktorý sa nesnaží podvádzať len preto, že nie je určený hardcore publiku. A povedzme si to úprimne - koľko podobných hier vlastne vychádza a koľko z tých založených na známej značke sa môže pochváliť tak vysokou výslednou kvalitou? Preto palec smerom nahor.