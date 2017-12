Hawking: Big bang nemusel urobiť Boh

Boh nebol nutne potrebný, aby naštartoval vznik vesmíru, napísal v najnovšej knihe slávny britský vedec.

2. sep 2010 o 17:56 Tomáš Vasilko

LONDÝN, BRATISLAVA. Rozdelení sú v tom aj mnohí vedci. Náš vesmír vznikol počas Veľkého tresku, po ktorom sa dali do pohybu procesy, na ktorých konci vzniklo Slnko, Zem aj ľudia. Otázka je kto, respektíve čo spustilo ten začiatok. Podľa mnohých bol prvotným iniciátorom Boh.



Stephen Hawking si nemyslí, že prítomnosť Boha ako iniciátora všetkých procesov je nevyhnutná. Jeden z najväčších v súčasnosti žijúcich fyzikov to napísal v najnovšej knihe The Grand Design (Veľký dizajn), ktorú čoskoro uvedie a z ktorej pasáže uverejnil britský denník The Times. Spoluautorom knihy je americký fyzik Leonard Mlodinow.

Vraj stačia zákony

Ako tvrdí Hawking, na vznik vesmíru, Veľký tresk alebo Big bang úplne postačujú fyzikálne zákony. „Pretože existuje zákon ako gravitácia, vesmír môže vzniknúť z ničoho,“ napísal podľa agentúry Reuters.

Stephen Hawking (68) Britský teoretický fyzik a kozmológ. Skúma čierne diery, a kvantovú gravitáciu.

Jeho najznámejšia kniha sa volá Stručná história času (1988).

Trpí nervovosvalovou dystrofiou, je takmer úplne ochrnutý, hovorí len cez prístroje.

„Nie je potrebné apelovať na Boha, aby zapálil zápalnú šnúru a tak naštartoval vesmír,“ uviedol podľa Reuters v úryvku z knihy, ktorá vyjde budúci týždeň. Hawking trpí formou nervovosvalovej dystrofie, je takmer kompletne ochrnutý a dokáže rozprávať iba cez počítač.



Účasť Boha, ktorý to všetko začal, uznával v minulosti napríklad slávny fyzik Issac Newton. Podobný názor na existenciu Boha mal kedysi aj Hawking. Vo svojej najznámejšej knihe Stručná história času z roku 1988 Hawking píše: „Ak spoznáme kompletnú teóriu, bude to konečný triumf ľudskej mysle – a vtedy by sme mali spoznať božiu myseľ,“ napísal Hawking.

Verí v prírodné zákony

Súčasný názor vyslovil podľa denníka Daily Telegraph aj v júni v rozhovore pre Channel 4. „Otázka znie: Zvolil spôsob, ktorým sa začal vesmír, pre nás z nepochopiteľných dôvodov Boh, alebo bol ovplyvnený zákonmi vedy? Ja verím v to druhé. Ak chcete, môžete nazvať zákony vedy „Bohom“, ale nebude to Boh – osoba, ktorú môžete stretnúť a niečo sa jej spýtať,“ povedal podľa Daily Telegraph.



Hawking, ktorý sa najviac zaujíma o čierne diery či kvantovú fyziku, v priebehu tohto roka už viackrát zaujal médiá. Nedávno povedal, že ľudia by mali do storočia začať kolonizovať vesmír, inak môžu vymrieť. Ľudstvu podľa neho hrozí okrem vojen aj preľudnenie či vyčerpanie prírodných zdrojov.