Mass Effect: Galaxy - nebezpečná galaxia

BioWare vidí potenciál prenosných zariadení a rozhodli sa vyskúšať svoje dlhoročné skúsenosti na platforme, ktorá je pre nich absolútne novou výzvou. Mass Effect: Galaxy tak i vyzerá. Nevýrazný zlepenec bez potrebnej sily, ktorá by hráča udržala pri sebe.

2. sep 2010 o 13:10 Ján Kordoš

Univerzum Mass Effect je pre hráčov dobre známym pieskoviskom. Hoci sa zatiaľ objavili len dva diely vesmírnych dobrodružstiev, je zápletka okolo kapitána Sheparda dostatočne pútavá, hrateľnosť podmanivá, atmosféra dokonalá - a nech si kto chce ako chce nadáva na jednoduchosť. V BioWare vidia potenciál prenosných zariadení a rozhodli sa vyskúšať svoje dlhoročné skúsenosti na platforme, ktorá je pre nich absolútne novou výzvou. Mass Effect: Galaxy tak i vyzerá. Nevýrazný zlepenec bez potrebnej sily, ktorá by hráča udržala pri sebe.

Všetko začína nesmierne lákavo. Nádherné animované sekvencie, zistíte, že v rozhovoroch máte možnosť skutočnej voľby a na základe výberu odpovedí si nakloníte jednu osobu alebo pohneváte inú, pričom spojencov si volíte sami a podobne i napredovanie v príbehu. Ako vojak Aliancie Jacob Taylor sa snažíte zabrániť batariánskemu teroristickému útoku na Citadelu. Cestujete medzi planétami, na ktorých chvíľu vediete dialóg, potom bojujete a to je asi tak všetko. Ako samotná akčná by tento koncept obstál, no príliš umelé rozdrobenie na separátne časti (akcia a dialógy) zbytočne kúskuje hrateľnosť a žiaľ i nudí.

Keďže sú dialógy vedené v textovej forme a font písma nie je práve najväčší, hustota textu pomerne veľká, mali by byť aspoň pútavo napísané. Majstrovstvo BioWare zaujať však príliš rýchlo vyprchá a jednoducho stratíte náladu čítať tie litánie. V podstate sa len rozhodnete, či dotyčnej osobe kývnete áno alebo nie výberom z rôznych odpovedí. Dostávame sa k tomu dôležitému, akčnej časti, tá je však nemastná-neslaná. Pri hraní nehľadajte žiadne RPG prvky, všetko zavisí na vašom šťastí. Kamera sníma dianie z top-dow pohľadu, takže sa na prestrelky pozeráte akoby z vtáčej perspektívy. Vašou úlohou nie je nič iné, ako všetko vystrieľať a následne sa dostaviť na druhý koniec danej miestnosti. Nič viac a nič menej. Baviť vás to bude len niekoľko minút. Problém nie je v tom, že by podobné arkády boli mŕtvym žánrom. Práveže naopak, vždy ich privítame s otvorenou náručou. Mass Effect: Galaxy ale pohodlne spravilo z tohto rýchleho žánru ospalú nudu a niekedy frustrujúcu mizériu.

Základom každej arkády je totiž to, že akcia musí odsýpať, musí to mať spád. Mass Effect: Galaxy hlúpo všetko seká a kúskuje. Čo jedna obrazovka, to miestnosť. Jednoducho navrhnutá so zopár stenami, bedňami a hlúpymi nepriateľmi. Nie je to ani bludisko, nie je to ani voľná plocha, nedá sa tam taktizovať, nedá sa pripraviť iný plán ako “najprv skúsim zastreliť tohto panáka a potom sa uvidí”. Hliadky príliš veľa inteligencie nepobrali, ich reakcie pripomínajú stádo kráv, niekedy výstrely počujú, inokedy ignorujú mŕtvolu na zemi. Áno, je to len arkáda, no tu nestrieľate po žiadnych desiatkach nepriateľov. Každý z nich má štít a zdravie, jeho zneškodnenie nie je záležitosťou sekundy. Akoby sa niekto nevedel rozhodnúť, či chce spraviť arkádovú akciu alebo do toho zamiešať aj nejakú taktiku (môžete si aktivovať špeciálne schopnosti). Ono to nefunguje ani tak, ani tak. Keby aspoň samotná mapa bola posúvateľná do strán, ale vy stále beháte zatvorení v jednej miestnosti. Knight Lore forever.

Hrateľnosť je teda zúfalo monotónna, nezachraňuje to ani ovládanie. Malo by byť čo najjednoduchšie, to istotne, ale ovládanie pohybu nakláňaním, automatická streľba na vybraného nepriateľa a chaotické zasekávanie sa o steny a objekty? Nie, to nie je najlepšia kombinácia. Problém je v tom, že iPod musíte držať vodorovne so zemou a jeho nakláňanie nie je práve najlepšie pre ovládanie akčnej hry. Je to vynikajúca voľba pre rôzne minihry ako gulička v bludisku a podobne, no tu to nefunguje a postava tak skutočne často pripomína guľu odrážajúcu sa od stien. Situácie sa teda snažíte riešiť jednoducho: nalákate jedného panáka k vám, zastrelíte ho, ostávate v štartovacej pozícii, podobne i tretieho, štvrtého. To je všetko, to je famózna hrateľnosť Mass Effect: Galaxy. Automatická streľba je zbytočná, pretože vám vlastne neostáva nič iné ako hýbať panákom tak, aby konečne vystrelil...

Technické spracovanie počas hrania nezaujme, aj starý Alien Breed mal pôsobivejšiu grafiku a ako celok pôsobí Mass Effect: Galaxy chladne a stroho. Pri dialógoch sa pozeráte na portréty postáv, určite vás ohúria animované sekvencie, hudba je počúvateľná, zvuky nevyčnievajú z priemeru. Počiatočné nadšenie príliš rýcho opadne a hranie vás nebaví, prípadne frustruje, pretože to neviete poriadne ovládať, pretože je priestor obmedzený, pretože vlastne nič nerobíte, len nakláňate iPod. Ale áno, je to vo svete Mass Effectu, má to príbeh. Lenže to máme tak na dve veci, keď radšej zapnete po tisícikrát Flight Control a ikonu s Mass Effect: Galaxy si ani raz nevšimnete.

Hodnotenie: 4 / 10