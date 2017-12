Google chce na YouTube ponúkať hollywoodske filmy

Čoskoro by sa okrem krátkych filmov mali dať na stránke pozrieť aj celovečerné filmy. YouTube už rokuje s veľkými hollywoodskymi štúdiami.

1. sep 2010 o 16:27 TASR

SAN FRANCISCO. Google chce vstúpiť na trh plateného videa a využiť pri tom popularitu svojej stránky YouTube. Podľa informácií britského denníka Financial Times (FT) by mal YouTube spustiť službu do konca tohto roka.

Google sa podľa niekoľkých zdrojov oboznámených s rokovaniami snaží presvedčiť štúdiá populárnosťou YouTube a širokým medzinárodným publikom. Koncern má v pláne použiť svoj vyhľadávač a YouTube, aby nasmerovali potenciálnych divákov na novú službu, ktorá sa najprv spustí v USA. Ostatné krajiny budú nasledovať neskôr, tvrdia zdroje britského denníka.

Rokujú už mesiace



"Google a YouTube sú globálnymi fenoménmi" s množstvom potenciálnych divákov, ktorých je "podstatne viac než priláka ktorákoľvek káblová alebo satelitná služba," uviedol jeden zo zdrojov oboznámených s plánmi. "Rokovali o tom, koľkých ľudí môže služba pritiahnuť. Je to obrovské číslo."

Rokovania vraj prebiehajú už niekoľko mesiacov, ale v posledných týždňoch sa zintenzívnili pre pritvrdzovanie konkurenčného boja medzi mediálnymi a technologickými firmami týkajúceho sa online ponuky filmov a televíznych programov.

Film za 5 dolárov



Napríklad Apple by mal tento týždeň predstaviť vylepšený model svojho televízneho prístroja, ktorý spája televízor s internetom. Netflix, ktorý ponúka online filmy, zasa vo veľkom nakupuje digitálne práva na filmy a konkurenčná spoločnosť Hulu plánuje vstup na burzu v hodnote okolo 2 miliárd USD (1,58 miliardy eur). Hulu je spoločným podnikom koncernov Walt Disney, News Corp. a NBC Universal.

Projekt Google vyvolal v Hollywoode záujem. Filmové štúdiá totiž hľadajú nové zdroje príjmov, ktoré by nahradili prudko klesajúce príjmy z predaja DVD. Nová služba Google nebude ponúkať filmy na stiahnutie, ale diváci budú platiť za pozretie, pričom za nový film zaplatia okolo 5 USD.