Iveta Bartošová je najnebezpečnejšou českou celebritou na webe

Českou celebritou, ktorej meno najviac zneužívajú podvodníci na internete, je speváčka Iveta Bartošová. Medzi výsledkami vyhľadávania na požiadavku s jej menom je 7,75 percenta výsledkov rizikových. Takýto odkaz vedie napríklad na webovú stránku, ktorá mô

31. aug 2010 o 20:00 (sita)

že obsahovať malvér.

Na druhom mieste sa ocitol pesničkár Tomáš Klus, modelka Andrea Verešová je na trojke. Odkazy, ktoré vyhľadávače nájdu pri zadaní jej mena, sú nebezpečné v 5,08 percenta prípadov. Prvú päťku uzatvára Marta Jandová so 4,35 percentami nebezpečných odkazov a desiatku Daniel Hůlka s 3,3 percentami. V prvej dvadsiatke sa tento rok umiestnila aj Dara Rolins, ktorá si dokonca v rebríčku "polepšila" - z minuloročnej šestnástky sa dostala na aktuálnu jedenástku.

Celkovo v tomto smere vedie americká herečka Cameron Diaz. Ľudia sa po kliknutí na odkaz súvisiaci s ňou vystavujú riziku vo výške jedna ku desiatim, že sa dostanú na webovú stránku, ktorá je buď infikovaná malvérom alebo ho šíri. Požiadavka na vyhľadávanie formulovaná "Cameron Diaz and screensavers" (v preklade "Cameron Diaz a šetriče obrazovky") zvyšuje nebezpečenstvo dvojnásobne. Jej prvenstvo súvisí zrejme s tým, že v čase vzniku rebríčka sa do amerických kín dostali snímky Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive (2010) a Shrek: Zvonec a koniec (2010), pričom v prvom hrá a do druhého prepožičala hlas. Hviezda filmov ako Vanilkové nebo (2001) alebo Charlieho anjeli (2000) tak vystriedala minuloročnú jednotku Jessicu Biel. Tá je v súčasnosti na trojke, tesne za Juliou Roberts. Štvrté miesto obsadila modelka Gisele Bündchen a piate herec Brad Pitt.

Mená slávnych ľudí vrátane politikov či športovcov zneužívajú podvodníci na to, aby lákali na nebezpečné webové stránky, e-maily alebo na rizikové odkazy umiestnené napríklad v správach na mikroblogovacej sieti Twitter, vysvetlil Dave Marcus zo spoločnosti McAfee. "V porovnaní s minulým rokom podiel rizikových odkazov pri hľadaní informácií o celebritách celkovo poklesol," dodal a vysvetlil, že príčinou je zrejme vyššia obozretnosť ľudí pri klikaní na odkazy vrátené vyhľadávačom.

Rebríček desiatich najnebezpečnejších českých celebrít na internete:

Iveta Bartošová (7,75 percenta rizikových odkazov) Tomáš Klus (5,11 percenta rizikových odkazov) Andrea Verešová (5,08 percenta rizikových odkazov) Ben Cristovao (4,82 percenta rizikových odkazov) Marta Jandová (4,35 percenta rizikových odkazov) Anna K (3,75 percenta rizikových odkazov) Alice Bendová (3,52 percenta rizikových odkazov) Leoš Mareš (3,43 percenta rizikových odkazov) Iva Frühlingová (3,40 percenta rizikových odkazov) Daniel Hůlka (3,33 percenta rizikových odkazov)

Informácie zverejnila agentúra Reuters a spravodajský portál iDNES.cz.