Nový rekord v esemeskovaní

Guinessova kniha bude prepisovať kapitolu o najrýchlejšom písaní esemesiek. Melissa Thompsonová z Británie vytvorila nový rekord, keď 26 slovnú esemesku napísala za necelých 26 sekúnd.

31. aug 2010 o 11:00 Milan Gigel

Pri písaní použila mobil vybavený technológiou SWYPE, ktorá umožňuje písanie textov bez toho, aby bolo potrebné pri každom písmene zdvíhať prst z klávesnice. Ten stačí pri písaní presúvať na virtuálnej klávesnici z miesta na miesto a zvyšok už zabezpečí softvér.

Ak patríte medzi vášnivých esemeskárov a chceli by ste si skúsiť, či vo vás nedrieme skrytý talent, vyskúšajte si to na vlastnej koži s oficiálnym textom:

"The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.”