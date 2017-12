Rôzne edície RPG hry Arcania: Gothic 4

31. aug 2010 o 11:10 Ján Kordoš

Základná verzia so širším kartónovým prebalom bude okrem DVD s hrou obsahovať nielen podrobný manuál, ale aj knižku s poviedkami zo sveta Gothic. Hra bude k dispozícii s českými titulkami, no bude možné zapnúť si i pôvodnú anglickú verziu. Ak si túto bežnú verziu predplatíte u vybraných predajcov, máte šancu získať limitovanú verziu štandardnej edície, ktorej cena ostane rovnaká, no obsah je omnoho pestrejší. Konkrétne informácie budú zverejnené u vybraných predajcov.

Okrem štandardnej verzie sa na pultoch obchodov objaví taktiež zberateľská, ktorá bude o poznanie bohatšia. Nájdete v nej okrem vyššie uvedených súčastí aj 80-stránkovú knižku artworkov s kresbami z hry, soundtrack s tromi desiatkami skladieb a tričko s hernou tematikou. Zberateľská edícia bude o poznanie drahšia (štandardná: 36,99 € / zberateľská: 54,99 €) a vzhľadom na veľký záujem ju bude možné zohnať iba v predpredaji.

PC verzia Arcania: Gothic 4 vyjde v polovici októbra spoločne s konzolovou pre Xbox 360. Majitelia PS3 si žiaľ budú musieť počkať až na prvú polovicu budúceho roku.

Zdroj:PR