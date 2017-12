LG chystá digitálne noviny

Čo by ste povedali na elektronickú čítačku kníh veľkého formátu, ktorú možno zrolovať do tašky, aby zabrala čo najmenej miesta? LG chystá novinku, ktorá by mohla zmeniť svet digitálnych novín.

31. aug 2010 o 8:16 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 4 0 Ohybný elektronický papier má rozmery 40x25 centimetrov, je tenký iba tretinu milimetra a má hmotnosť 130 gramov. V ňom je zabudovaná kompletná elektronika, ktorá je potrebná pre prehliadanie digitálnych dokumentov. Aby bola rovnako pružná, ako zobrazovací panel, výrobca siahol po novej technológii. Firma súčasne ohlásila aj nový 9,7 palcový elektronický papier s farebným zobrazovaním, ktorý by sa mal na trhu objaviť koncom roka. To by znamenalo, že do sveta elektronických čítačiek vstúpia po dlhom očakávaní farby.