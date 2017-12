Obedná pauza: zub

Správny zub má stále chuť na sladké a víly, ktoré si po neho prichádzajú, sú jeho úhlavní nepriatelia. SugarRush s plastelínovým spracovaním. Spomínate na Neverhood?.

31. aug 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Autorka v avíze na webe jayisgames.com hru opisuje takto: I'm not sure if I would describe the visuals as "cute" or "vaguely unsettling", so I'll settle for "unique". (Nie som si istá, či mám vizuál opísať ako "roztomilý" alebo "mierne znepokojujúci, tak sa uspokojím s "unikátnym".) Nezostáva než súhlasiť.

Ovládanie:

Klávesnica (šípky alebo W, A, D na pohyb) plus myš na mierenie.

