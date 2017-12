Facebook vraj pripravuje videohovory

Používatelia Facebooku by v dohľadnom čase mohli byť v ešte tesnejšom kontakte. Podľa neoverených informácií vývojári pracujú na nových funkciách, ktoré k textovej komunikácii pridajú prenos hlasu a videa.

30. aug 2010 o 13:48 Milan Gigel, (mg)

Špekulácie sa objavili po tom, čo vývojári ohlásili ukončenie podpory internetového prehliadača Internet Explorer 6. Rozhodnutie, ktoré spočiatku vyvolávalo diskusie o bezpečnosti neskôr poukázalo na nové funkcie, s ktorými prehliadač nie je kompatibilný.

Facebook by týmto krokom dorovnal možnosti svojho chatu so štandardom, ktorý poskytujú iné internetové služby. Či hranice videohovorov presiahnu zo sveta počítačov do mobilných a pevných telefónnych sietí nie je známe.