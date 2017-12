Nové slovníky na webe

24 svetových jazykov a 17 tisíc hesiel v takmer každom z nich. Lingea na svojom webe sprevádzkovala skrátenú on-line verziu svojich slovníkov, ktoré majú internetistom pomôcť v situáciách, kedy si nevedia poradiť s cudzojazyčnými textami.

27. aug 2010 o 7:32 Milan Gigel

Obsluha slovníkov je komfortná. Hľadané výrazy je možné do políčka vpisovať aj v ich fonetickej forme, pri nájdení hesla dokáže slovník automaticky prehrať jeho výslovnosť cez reproduktory počítača a nechýba ani virtuálna klávesnica pre naklikanie slov myšou. Po voľbe jazyka nie je nutné určovať smer prekladu, čo však chýba je toolbar, ktorý by funkcie zabudoval priamo do internetového prehliadača.

On-line slovníky síce nedosahujú rovnakú bohatosť ako komerčné produkty tejto firmy, ako sme však mali možnosť vyskúšať, dá sa na ne spoľahnúť viac ako na službu Google Translate, či iné slovníky ktoré boli doposiaľ dostupné na slovenskom webe.