Ruská polícia zatkla gang údajných hackerov

25. máj 2001 o 0:13 TASR

Moskva 24. mája (TASR) Ruská polícia zatkla gang údajných počítačových pirátov vedených 63-ročným dôchodcom. Skupina pravdepodobne piatich hackerov využívala internetové kaviarne v Moskve na krádeže asi 300 čísel kreditných kariet osôb žijúcich v západných krajinách, informoval dnes šéf oddielu počítačovej kriminality moskovskej polície Dmitrij Čepčugov.

Získané čísla bankových kariet gang používal na falošné nákupy cez onlineovú spoločnosť, ktorá bola jeho výtvorom. Nastrčená spoločnosť predávala nepoužiteľné informácie o ruskej drevnej guľatine. Čepčugov odmietol prezradiť, ako polícia prišla na stopu tejto nezákonnej činnosti.

Mozog akcie, 63-ročný dôchodca, v čase aktívnej práce zostavoval programové kódy pre nemenovaný moskovský ústav. Jeho pohnútkou bola roztrpčenosť nad nízkou penziou a nedostatočnými odmenami za prácu, ktorú vykonával.

V prípade, že súd uzná hackerov vinnými, hrozí im trest väzenia od troch do desiatich rokov. Rusko má za sebou niekoľko veľkých prípadov v oblasti počítačových podvodov na medzinárodnej úrovni.

Čísla kreditných kariet na internetovej sieti sa uplynulý rok stali terčom aj kybernetického zlodeja známeho ako Maxus. Za ich vrátenie spoločnosti CD Universe žiadal výkupné 100.000 dolárov. Potom, ako jeho požiadavku odmietli, 25.000 z nich uverejnil na celosvetovej počítačovej sieti. Maxusa sa zatiaľ odhaliť nepodarilo.

Ďalšieho hackera, matematika Vladimira Levina, poslal v roku 1998 súd amerického štátu Florida do väzenia na tri roky za to, že bez prístupových práv prenikol do počítačovej siete finančného ústavu Citibank. Levin ukradol z banky 12 miliónov dolárov, keď peniaze v digitalizovanej forme stiahol z účtov tohto finančného domu.