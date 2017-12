Gigantické čierne diery zrejme vznikli krátko po veľkom tresku

Superpočítačové simulácie naznačujú, že podmienky pre vznik a rast týchto obrov boli vtedy, keď bol vesmír starý len niekoľko sto miliónov rokov.

29. aug 2010 o 23:50 TASR

LONDÝN. Gigantické čierne diery nachádzajúce sa v galaxiách, mnohé nespočetne krát hmotnejšie ako naše Slnko, pravdepodobne vznikli krátko po veľkom tresku. Naznačuje to nový výskum, o ktorom informuje časopis Nature.

Superpočítačové simulácie naznačujú, že podmienky pre vznik a rast týchto obrov boli zrejme stanovené v hre zlučovania galaxií, keď bol vesmír starý len niekoľko sto miliónov rokov.

Tisíckrát veľké Slnká



Tím pod vedením Lucia Mayera v modeloch zistil, že kolízia a zlúčenie dvoch masívnych mladých galaxií mohli vytvoriť obrovský disk rotujúceho plynu. Tento disk sa mohol stať nestabilný a zrútiť sa sám do seba, pričom vznikla obrovská hviezda desiatky tisíc krát hmotnejšia ako Slnko.

Keď táto hviezda skolabovala do podoby čiernej diery, bola dosť veľká na to, aby pohlcovala plyny v miere potrebnej na dosiahnutie supermasívnej veľkosti, ktorá jej umožňovala prežiť až do súčasnosti. Predpokladá sa, že obrovské čierne diery sa nachádzajú v centrách väčšiny veľkých galaxií. Pochopenie toho, ako vznikli a vyvíjali sa, je hlavnou otázkou astrofyziky.

Vzťah s galaxiami



"Existuje úžasný vzťah medzi čiernymi dierami a ich galaxiami," konštatovala profesorka Marta Volonteriová z University of Michigan pre televíznu stanicu BBC. "Zakaždým, keď hľadáte v galaxii (supermasívnu) čiernu dieru, nájdete ju; a hmotnosť čiernej diery je typicky 1000-krát menšia ako hmotnosť tejto galaxie."

Volonteriová je autorkou teórie overovanej profesorom Mayerom na univerzite v Zürichu. Tá spochybňuje myšlienku, že galaxie rástli hierarchicky - v malých krokoch, v ktorých gravitácia formovala malé množstvá hmoty do postupne väčších štruktúr. "Naše výsledky ukazujú, že veľké štruktúry, ako galaxie a čierne diery - vznikli v dejinách vesmíru rýchlo," povedal člen tímu Stelios Kazantzidis z Ohio State University.

Ak tomu tak naozaj je, bude to mať významné dôsledky. "Napríklad štandardnú myšlienku, že vlastnosti galaxie a hmotnosť centrálnej čiernej diery rastú paralelne, bude musieť byť revidovaná," uviedol Kazantzidis.