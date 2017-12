Francúzi sa boja potopy, pod ľadovcom objavili obrovské jazero

Francúzski inžinieri začali tento týždeň prípravy na odčerpanie vody z obrovského jazera, ktoré vzniklo pod alpským ľadovcom v masíve Mont Blancu.

29. aug 2010 o 13:00 TASR

PARÍŽ.

Jazero objavili minulý mesiac. Chceli by zabrániť zopakovaniu povodne, v akej v roku 1892 zahynulo v údolí St. Gervais 175 ľudí.

Starosta alpského mesta Saint-Gervais-les-Bains povedal, že experti hĺbia vrt do ľadovca Tete-Rousse v rámci príprav na postupné odčerpanie vody, ktorá sa nazbierala pod ním.

Množstvo vody, ktoré by mohlo naplniť 26 olympijských bazénov, by sa mohlo kedykoľvek uvoľniť a ohroziť životy obyvateľov v údolí Francúzskych Álp. Vedci z Národného centra vedeckého výskumu (CNRS) uviedli, že 65.000 metrov kubických vody by zaplavilo údolie za 15 minút.

Času nie je veľa

Starosta Jean-Marc Peillex informoval, že citlivá operácia pokračuje bez problémov, vyžiada si však náklady vo výške takmer dvoch miliónov eur.

"Treba prevŕtať 40 až 50 metrov ľadu, kým sa dostaneme do rezervoára. To všetko vo výške 3200 metrov, v lavínovej oblasti, kde niet žiadna cesta a dá sa tam dostať iba vrtuľníkom. Navyše nemáme veľa času...," povedal Peillex.

Vzhľadom na príchod zimy treba operáciu do októbra ukončiť.