Vznikne film o zakladateľoch Googleu

V Hollywoode nakrútia film o zakladateľoch Googleu Larrym Pageovi a Sergeyovi Brinovi. Snímka vznikne na motívy knihy Kena Aulettu Googled: The End Of The World As We Know It.

24. aug 2010 o 22:56 (sita)

Písmo: A - | A + 14 0 Filmové práva na ňu už odkúpili štúdiá Groundswell Productions, ktoré stáli aj za snímkou Milk (2008) so Seanom Pennom v hlavnej úlohe. Podľa filmového magazínu Deadline bude príbeh založený na myšlienke, že peniaze sa dajú zarobiť aj bez šírenia zla. "Je to o dvoch chlapíkoch, ktorí stvorili spoločnosť a zmenili tým svet a ako naopak svet zmenil ich," uviedol producent Michael London. "Srdcom filmu nie zlo. V určitom bode vývoja spoločnosti takej veľkej a silnej vás čakajú mnohé výzvy a nástrahy. Dokážete zostať verní pôvodným princípom, keď ste taký bohatý a mocný? Naším zámerom je pochopiť Sergeya a Larryho a dúfame, že film bude rovnako zaujímavý ako spoločnosť, ktorú vytvorili," dodal. Informácie zverejnila webová stránka DigitalSpy.co.uk.