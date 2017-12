Americký súd zastavil výskum kmeňových buniek

Americký federálny sudca zablokoval financovanie výskumu, ktoré sa začína pri vyradených embryách.

24. aug 2010 o 18:39 Peter Foglar

WASHINGTON, BRATISLAVA. Jedno z prvých rozhodnutí Baracka Obamu po nástupe do funkcie amerického prezidenta v januári 2009 bolo zrušenie zákazu financovania výskumu ľudských kmeňových buniek zo štátneho rozpočtu. Svoje rozhodnutie vysvetľoval ako víťazstvo vedy nad ideológiou.

Zvrátil tak reštriktívne financovanie, ktoré v roku 2001 zaviedol jeho predchodca George Bush. Rok a pol po jeho nástupe veda ustúpila etike. Súd nižšej inštancie v pondelok rozhodol, že financovanie výskumu kmeňových buniek je v rozpore so zákazom ničenia ľudských embryí.

Obamove nové pravidlá síce nedovoľovali vedcom použiť rozpočtové fondy na tvorbu nových buniek, ale mohli s nimi pracovať, ak ich vytvorili v súkromnom laboratóriu.

To napadla skupina zastupujúca agentúru na adopciu detí a dvaja výskumníci z oboru kmeňových buniek. „Embryá sú nenarodeným ľudským životom, ktorý sa má chrániť a nie ničiť. Keď vedci získavajú kmeňové bunky bez ich zničenia, neporušujú zákon a nič nám do toho nie je,“ povedal denníku New York Times Ron Stoddart, riaditeľ adopčnej agentúry.

Kmeňové buňky sa získavajú z embryí vyradených klinikami umelého oplodnenia a celý proces s bezplatným súhlasom darcu nebol dostatočne právne ani eticky ošetrený.

Ako napísal New York Times, dá sa očakávať, že vláda sa aj s podporou vedeckej komunity odvolá.