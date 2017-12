Sú všetky ikony na ploche odkazy?

Nie. Niektoré ikony tam Windows pridáva sám, napríklad Tento počítač (My Computer), Moje dokumenty (My documents), Počítače v sieti (Network neighborhood), Kôš (Recycle bin), prípadne Doručená pošta (Inbox) a niektoré ďalšie. Spoznáte ich podľa toho, že sa v menu po kliknutí pravým tlačidlom myši nezobrazí položka Odstrániť (Delete), nanajvýš občas nájdete Odstrániť z pracovnej plochy (Remove from desktop). Na ploche, tak ako v ktoromkoľvek inom adresári v počítači, však môžu byť umiestnené nielen odkazy, ale aj samotné súbory a programy. V praxi sa však ukladanie súborov na plochu neodporúča – takéto súbory je totiž oveľa ľahšie omylom vymazať a tiež sa často ťažšie obnovujú v prípade vážnej „havárie“ počítača.