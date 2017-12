PRVÁ POMOC(5): Ako pracovať s odkazmi (shortcuts)

S pojmom „odkazy“ či „zástupcovia“ ste sa možno ešte nestretli, so samotnými odkazmi však už určite áno. Odkazmi sú totiž napríklad ikony na pracovnej ploche vašich Windows alebo v menu Štart, vďaka ktorým spúšťate všetky programy.

22. máj 2002 o 22:31 PETER VALACH

Ako sme už spomenuli v predošlých častiach, je výhodné organizovať svoje dokumenty aj programy do logicky usporiadaných priečinkov. Takéto usporiadanie má však jednu zásadnú nevýhodu – ak chcete otvoriť dokument či spustiť program, musíte sa najskôr „preklikať“ do jeho priečinku a potom si ho vyhľadať. To je zdĺhavé a v prípade programov, ktoré majú aj niekoľko spúšťateľných (EXE) súborov, aj neprehľadné.

Odkazy sú teda špeciálnym typom súboru, ktorých jedinou úlohou je „ukazovať“ na iný súbor. Ak máte v menu napríklad položku „Microsoft Word“, neznamená to, že program Word je uložený v Štart menu – tu je iba odkaz naň. Odkazov môže byť neobmedzené množstvo, takže môžete mať nejaké aj na ploche, prípadne v rôznych priečinkoch Ponuky Štart. Samotný program či dokument je pritom, pochopiteľne, na disku iba raz.

Ako vytvoriť odkaz?

Väčšina programov pri inštalácii vytvorí odkazy na svoje súbory automaticky. Často je však výhodné vytvoriť si vlastné, napríklad na často používané dokumenty.

Na mieste, kde si chcete odkaz vytvoriť (najčastejšie priamo na ploche), kliknite pravým tlačidlom a potom zvoľte Nový (New) a Odkaz (Shortcut). Otvorí sa okno, do ktorého treba najprv zadať súbor, na ktorý bude odkaz ukazovať – najpohodlnejšie to urobíte pomocou tlačidla Prehľadávať (Browse). (Ak nevytvárate odkaz na program, musíte v okne prehľadávania nastaviť zobrazovanie všetkých súborov, lebo štandardne sa zobrazujú iba programy.)

Potom stačí už len zvoliť názov odkazu, ktorý nemusí byť zhodný s názvom programu alebo dokumentu. Ak odkazujete na program pre DOS, objaví sa ešte tretí krok – výber ikony. (Ak sa vám zdá výber malý, nemajte obavy, ikonu možno ešte neskôr zmeniť.)

Ako dostať odkaz do ponuky Štart?

Postup je veľmi jednoduchý a možností je viacero, asi najjednoduchšie je používať metódu Ťahaj a pusť (drag and drop). Ľavým tlačidlom jednoducho presuňte ikonu programu alebo dokumentu do menu, ktorého priečinky sa postupne budú otvárať. Na želanom mieste ľavé tlačidlo pustite – odkaz sa vytvorí automaticky (vo Windows 95 je to možné až po inštalácii novšieho Internet Explorera).

Ešte pohodlnejšie je otvoriť si Ponuku Štart v Prieskumníkovi (Explorer). Kliknite pravým tlačidlom na „Štart“ v ľavom dolnom rohu Windows a zvoľte Preskúmať (Explore). Objaví sa vám klasický Prieskumník s otvoreným priečinkom Štart-menu. Tu si môžete vytvoriť popísaným spôsobom ľubovoľné množstvo odkazov aj priečinkov, ktoré sa zobrazia aj v Ponuke Štart.

Možno odkaz vymazať?

Bez obáv, len si musíte byť istý, že je to naozaj odkaz – vymazaním odkazu sa programu/dokumentu, na ktorý ukazuje, „nič nestane“. Priamo ikonka odkazu má vo väčšine prípadov v ľavom dolnom rohu malú šípku. Jej zobrazovanie je však možné vypnúť a nezobrazuje sa pri odkazoch v Ponuke Štart.

Ak chcete zistiť, či pracujete so súborom alebo iba s odkazom naň, nastavte si v prieskumníkovi zobrazovanie detailov (kliknite na Zobraziť/Podrobnosti – View/Details. Vedľa každého súboru potom uvidíte, či ide o konkrétny dokument, alebo len o odkaz. Odkaz môžete vymazať tak, ako akýkoľvek iný súbor.

