Fantasy ťahová stratégia Heroes of Might and Magic je späť

23. aug 2010 o 19:50 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 4 0 prvých obrázkoch však je vidno, že by sme o nič dobre známe nemali prísť. video //www.sme.sk/vp/17012/ Zdroj:Fileshack