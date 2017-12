Niektoré nové reklamné formáty

Mrakodrap (Skyscraper)

22. máj 2002 o 22:34

Veľký zvislý banner, ktorý sa tiahne popri pravom okraji stránky. Veľmi často ho využíva napríklad Yahoo. Nevýhodou je, že sa „nezmestí“ na stránku, ak má používateľ malé rozlíšenie obrazovky (800x600).

Active Pilot

Reklama menšieho formátu, ktorá sa zobrazuje v rohu stránky a pohybuje sa aj pri posúvaní stránky nadol tak, aby ju používateľ stále videl. Cena dosahuje maximálne dvojnásobok ceny banneru.

Vyskakovacie okno (pop-up window)

– po zadaní adresy stránky do prehliadača sa otvorí malé samostatné okno s reklamou klienta. V porovnaní s bannerom päťkrát vyššia cena.

Screening

Rozsiahla reklama na celú šírku obrazovky, ktorá sa zobrazuje nad bežnou stránkou. Používateľ ju nemôže prehliadnuť a ak si chce prezrieť samotný obsah stránky, musí sa posunúť nadol pod inzerát. Za zobrazenie jednému používateľovi zaplatí inzerent asi sedemkrát viac, než za jedno zobrazenie štandardného banneru.

Vonku zo škatule (Out of the box)

Malý reklamný objekt poletujúci po celej obrazovke – po kliknutí sa zobrazí stránka inzerenta. Cena je v porovnaní s bannerom asi osemnásobná.

Kozmický kurzor (Cosmic Cursor)

Ku kurzoru myši sa pridá malý obrázok alebo animácia (typicky logo firmy), ktoré sa pohybujú spoločne s pohybom kurzoru. Na obrázok sa nedá kliknúť, zväčša sa preto kombinuje s ďalšími typmi reklamy. Cena je podobná ako pri Out of the box.

Intro

Po zadaní adresy webovej stránky sa zobrazí celostránková reklama, ktorej sa používateľ nemôže nijako zbaviť. Po niekoľkých sekundách zmizne a objaví sa pôvodná stránka, na ktorú smeroval. Cena sa zväčša odvíja od času zobrazovania, za jeden deň zobrazovania na niektorej z najnavštevovanejších slovenských stránok zaplatí inzerent asi 100-tisíc korún.