Chronické zápaly má na svedomí chýbajúci proteín CD44

Zápal je prirodzená reakcia organizmu na poranenie. Ak sa však tento proces včas nezastaví, prejde do chronických zápalov s dlhodobým poškodením tkaniva.

22. máj 2002 o 22:30

V pľúcach sa to môže začať bronchitídou a vyústiť do astmy alebo do chronického obštrukčného ochorenia pľúc. Americkí vedci zistili, že nekončiaci sa zápal spôsobuje absencia molekuly CD44.

Proteín CD44 sa nachádza na povrchu buniek a slúži ako receptor pre signály, po ktorých bunky reagujú na poranenie. Vedci sa domnievajú, že CD44 riadi imunitný systém, aby najprv odbúral poškodené bunky a potom zastavil zápalový proces v pravý čas, nech sa môže vytvoriť tkanivo jazvy.

Tím výskumníkov pod vedením Paula Nobla z US Department of Veterans‘ Affairs v štáte Connecticut pozoroval geneticky manipulované myši, ktorým chýbal gén pre produkciu molekuly CD44. Ako informuje časopis Science, po podráždení dýchacích ciest zvierat sa skutočne začala nekončiaca sa zápalová reakcia, ktorej väčšina myší podľahla.

„Pomôže nám to pochopiť niektoré základné mechanizmy uzdravovania a tiež to, čo všetko ešte môže zápal vyvolať, keď neprichádzajú do úvahy bežné dôvody ako infekcie,“ povedal Noble.

Priebeh uzdravovania rany sa začína jej zápalom, nasleduje vyčistenie a nakoniec sa vytvorí jazva. V prípade jemného poranenia pľúc stačí na rozvinutie zápalu už vdýchnutie cigaretového dymu alebo znečisťujúcich častíc vo vzduchu. Pokusy s myšami bez proteínu CD44 ukázali, že tento receptor je dôležitý pre vyčistenie rany. Ak táto fáza nenastane, zápal sa prehĺbi a nevytvorí sa jazva. (tasr)