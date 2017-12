Google chce byť rýchlejší. O jeden klik

Pre rýchlejšie vyhľadávanie na webe vraj stačí málo. Čo by ste povedali na to, ak by sa výsledky vyhľadávaní objavovali automaticky počas písania kľúčových slov bez toho, aby ich bolo nutné potvrdzovať buchnutím malíčka na Enter, či kliknutím na tlačidlo

23. aug 2010 o 5:26 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 10 0 hľadaj? Aj keď nejde o žiadnu revolučnú novinku, ktorú by sme nevideli v minulosti, ide o prvý krát, kedy sa čosi podobné objavilo pri internetovom vyhľadávači. Testovanú funkciu vraj objavili iba náhodou. Bez toho, aby o nej informoval Google. Ako má vyzerať sladká budúcnosť?