Evolúcia platí aj na počítači. Skončí v chlade

Vesmír sa rozpína a navždy sa aj bude, mamuty neprežili globálne otepľovanie a malí počítačoví Avidiáni sa dokážu učiť. Na rozdiel od niektorých ľudí.

22. aug 2010 o 9:34 Tomáš Prokopčák

Na prvý pohľad to možno nevyzerá ako nejaká oslňujúca správa. Pre bežný život sú určite dôležitejšie informácie, ako že vesmír sa rozpína a tmavú energiu možno už dokážeme skúmať. Ale keby človek riešil len informácie dôležité pre „bežný život“, zrejme by sme ešte stále lozili niekde po stromoch. A napokon, možno si nie sme úplne istí, ako celé to kozmické divadlo vzniklo. Ale teraz už pravdepodobne vieme, ako skončí.

Celý tento týždeň bol bohatý na nové správy z kozmu. Okrem odpovede na kľúčovú otázku kozmológie sme zatlieskali aj astronautom, ktorí opravili poškodenú Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Dozvedeli sme sa tiež, prečo nedávny solárny cyklus trval tak dlho a bol slabší, aj to, že kdesi ďaleko mala byť čierna diera a namiesto nej tam odborníci našli magnetar.

Mamuty nezabili ľudia. Pravdepodobne to bola kombinácia viacerých faktorov, no tým najdôležitejším bolo globálne otepľovanie. S nástupom medziľadovej doby sa menila klíma, rozšírili sa stromy, zmizli pastviny a veľké bylinožravce vyhynuli. Našťastie pre človeka, ktorému oteplenie otvorilo dvere k civilizácii.

Ak sme už pri evolúcii, darí sa ju zopakovať na počítači. A aj u maličkých Avidiánov zrejme smeruje k vývoju inteligencie. Je fascinujúce sledovať, že niektoré pravidlá platia bez ohľadu na to, či sú simulované na počítači, alebo sa – oveľa pomalšie – odohrávajú aj vo svete okolo nás. So všetkou úctou k rôznym mystikom, ono to skôr vyzerá, že vo vesmíre platia relatívne jednoduché a pre všetkých spoločné prírodné pravidlá.

A tie štartovali niekde ešte pred prvými živočíchmi a dosiaľ skončili u ľudí, ktorí momentálne riešia energetickú krízu.