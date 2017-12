V Indii ocenili najlepších matematikov

19. aug 2010 o 17:10 TASR

HAJDARABÁD. Francúz vietnamského pôvodu Ngo Bao Chau, vo Švajčiarsku žijúci Rus Stanislav Smirnov, Cédric Villani z Francúzska a Elon Lindenstrauss z Izraela sú tohtoročnými laureátmi prestížneho matematického ocenenia - Fieldsovej medaily.

Cenu, ktorej oficiálny názov v anglickom jazyku znie International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics, udeľuje so štvorročnou periodicitou Medzinárodná matematická únia už od roku 1936 s prerušením počas bojov druhej svetovej vojny. Tentoraz sa tak stalo v indickom Hajdarabáde.

Ocenenie, laureátmi ktorého môžu byť za mimoriadne objavy matematici vo veku do 40 rokov, je dotované sumou 15.000 kanadských dolárov (približne 11.300 eur).

Aj keď je v súčasnosti považovaná za akúsi Nobelovu cenu za matematiku skôr škandinávska Abelova cena, medaila, s ktorou sa spája meno kanadského matematika Johna Charlesa Fieldsa (1863-1932), patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia matematikov vôbec.

Pri predchádzajúcom udeľovaní rovnakej medaily pred štyrmi rokmi sa jej nositeľmi stali Rus Andrej Okunkov a jeho krajan Grigorij Perelman, Terence Tao z Austrálie a Francúz nemeckého pôvodu Wendelin Werner.