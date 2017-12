Archeológovia objavili aj pozostatky vlastného ústavu

Nitriansky hrad je znovu miestom archeologického výskumu. Vedci našli hospodárske stavby z viacerých období osídlenia hradu.

18. aug 2010 o 16:44 TASR

NITRA. Nitriansky hrad je opäť pod drobnohľadom archeológov. Po vykopávkach v katedrále sa ich pozornosť zamerala na gotickú priekopu, kde už od mája prebieha intenzívny výskum. Priekopa doteraz nebola nikdy celkom preskúmaná.

"Zistili sme, že bola zasekaná do skaly a jej pôvodná hĺbka mohla dosahovať až šesť metrov. Predpokladalo sa, že v mladších obdobiach tu nebola žiadna zástavba. Výskum však odhalil, že potom, ako bola v renesancii zasypaná, bolo tu pomerne bohaté osídlenie v 16., 17. a následne v 18. storočí," uviedol jeden z vedúcich výskumu Mário Bielich.

Aj základy budovy starších archeológov

Predbežné výsledky výskumných prác potvrdili, že v mladších obdobiach tu stáli hospodárske stavby z viacerých období osídlenia hradu, okrem iného aj veľký odvodňovací kanál vybudovaný začiatkom 20. storočia. Ich účel je zatiaľ neznámy, ale štúdium písomných prameňov určite ozrejmí aj funkciu týchto budov, ktoré vznikli priekope. "Tie boli neskôr v 20. storočí asanované," vysvetľuje Bielich.

Archeológovia počas výskumných prác naďabili aj na netradičný nález, ktorý ich však veľmi neprekvapili. Objavili základy jednej z budov archeologického ústavu, ktorý v minulosti zriadil v bývalej hradnej priekope svoje laboratóriá. Keď sa v 50. rokoch presťahoval ústav na Nitriansky hrad, tak tieto priestory začal využívať. "Boli tam vybudované objekty archeologického ústavu a tie sme našli v tej najvrchnejšej vrstve," povedal Bielich.

Pre archeológov sú však oveľa zaujímavejšie nálezy zo starších období, ktoré podľa Bielicha môžu po ich analýze priniesť závažné informácie o opevňovacích systémoch hradu v neskorej gotike, renesancii a neskôr v baroku. "Zatiaľ máme k dispozícii iba predbežné výsledky. Nálezy v tejto prvej etape výskumu tvorí iba keramika, zvieracie kosti a stavebná keramika. Väčšina objektov je datovaná na základe tehiel a malty. Sú tu aj drobné kovové predmety, sklenené predmety, ale zatiaľ ešte neprebehli analýzou," skonštatoval.

Stredoveká veža

Podľa Bielicha je dôležitá aj druhá etapa výskumu, počas ktorej odborníci skúmajú stredovekú vežu nad kazematami. "Takisto sa tu objavuje keramika a zvieracie kosti, ale medzi drobnými predmetmi nachádzame už aj mince, ktoré pochádzajú z druhej polovice 15. storočia a dokazujú, že v tomto období tu už veža určite stála," vysvetlil Bielich.

Obe etapy výskumu podľa jeho slov doplnia svojimi výsledkami poznatky, ktoré archeológovia postupne zbierali počas minulých výskumov na nádvorí biskupského paláca, v kazematách či v útrobách hradnej katedrály. Postupne zostavovanú skladačku by mohli doplniť aj výsledky ďalšieho výskumu, ktorý by sa v septembri mal začať pred vstupom do hradného areálu a v okolí morového stĺpa.