V Anglicku sa menia druhy delfínov

Vo vodách severovýchodného Anglicka sa čoraz častejšie vyskytujú delfíny, ktoré preferujú teplejšie vody. Vedci si myslia, že dôvodom tejto zmeny je otepľovanie morí.

18. aug 2010 o 13:36 SITA

BRATISLAVA. Hlavnou príčinou meniacej sa skladby jednotlivých druhov delfínov a sviňúch pri pobreží severovýchodného Anglicka môže byť zvyšovanie teploty morí. Vyplýva to z výsledkov štúdie North East Cetacean Project, do ktorej sa zapojili viaceré organizácie vrátane University of Aberdeen.

Vedci na základe informácií o pozorovaniach jednotlivých druhov delfínov dospeli k záveru, že vo vodách severovýchodného Anglicka sa v uplynulých rokoch častejšie vyskytujú delfíny sivé (Grampus griseus), skákavé (Tursiops truncatus) aobyčajné (Delphinus delphis). Všetky tieto druhy sa pritom vyskytujú v oblastiach s vyššou teplotou vody.

Naopak delfíny bielonosé (Lagenorhynchus albirostris) a sviňuchy pobrežné (Phocoena phocoena), ktoré preferujú studenšie vody, pozorovali pri severovýchodnom pobreží Anglicka zriedkavejšie. Vedci si myslia, že príčinou zmeny areálu rozšírenia jednotlivých druhov je práve postupné otepľovanie morí.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.