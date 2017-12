Ochlaďte si notebook

Notebooky sú v lete vystavované väčšej tepelnej záťaži ako klasické desktopy. Ich telá sú menšie a veľké ventilátory či pasívne chladiče sa do nich nevmestia. Samozrejme, ani tepelný výdaj úsporných notebookových komponentov nie je taký veľký ako v deskto

18. aug 2010 o 12:45 Ján MichálekAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

pe, no aj tak dostávajú v letných horúčavách zabrať.

Nie každý notebook sa dokáže dobre vyrovnať s vysokou okolitou teplotou. Určite to sami dobre poznáte, v tridsaťstupňových horúčavách sa mu akosi do práce nechce, fučí, hučí, ventilátor beží na plné otáčky, nedá sa udržať na kolenách, opierky pre zápästia sú horúce. Takáto práca za veľa nestojí, prinášame preto niekoľko jednoduchý rád a nápadov, ako rozhorúčenému laptopu pomôcť bojovať v letných podmienkach.

Starajte sa o ventilačné otvory a neberte notebook na slnko

Je síce fajn, že si notebook môžeme zobrať do prírody, alebo na kúpalisko, ale pobyt na slnku a na deke mu vonkoncom neprospieva. Najmä modely s čiernym povrchom sa od slnečných lúčov rýchlo zohrejú (to isté platí ak necháte notebook v aute, kde vnútorná teplota rýchlo stúpne) a deka efektívne upcháva nasávacie otvory, čím stavia chladenie procesora do neriešiteľnej situácie.

Nasávanie sa v mnohých prípadoch nachádza v spodnej časti, a stačí ak ho zakryjete, hoci i nohou. Dynamika malých pasívov, ktoré sa starajú o chladenie hardvéru notebooku je veľmi malá, rýchlo sa zohrejú a potrebujú neustály prísun čerstvého vzduchu.

Enermax CP001: Chladiaca podložka ako sa patrí. Celohliníková konštrukcia dobre vedie teplo, a navyše, zospodu fúka na notebook ventilátor s priemerom 250 mm a dvojstupňovou reguláciou otáčok. Ak k tomu pridáme dobrú ergonómiu so širokou opierkou pre zápästia, dostaneme vynikajúceho pomocníka v boji proti letným horúčavám.



V opačnom prípade procesor začína aktivovať ochranné procesy, vkladá prázdne cykly a znižuje svoj výkon.

Ak používate svoj notebook už dlhšiu dobu, patrilo by sa vyčistiť ventilačné otvory od prachu a iných nečistôt, ktoré prešli ochrannou mriežkou a boli nasaté do rebrovania chladiča. Tu odporúčame použiť stlačený vzduch, ktorý zakúpite v ktorejkoľvek lepšej predajni s PC príslušenstvom za zhruba 5 €. Za pomoci trubičky a stlačeného vzduchu dôkladne prefúkajte otvory chladenia v obidvoch smeroch. Pokiaľ si na to trúfate, a máte istotu, že nestratíte záruku, odstráňte i kryt a dôkladne prefúkajte aj medené rebrá chladiča a okolie ventilátora. Vnútorností notebooku sa však nechytajte holými rukami a nepoužívajte ani tekuté prípravky či kefky, ktoré by mohli vytvoriť statickú elektrinu.

Zdatnejší si môžu dovoliť zosadiť chladiče a vymeniť teplovodivú pastu za kvalitnejšiu – hrubšie teplovodivé pásky a podložky však radšej nevymieňajte, sú hrubšie a po ich odstránení môže vzniknúť medzi čipom a chladičom medzera. Používajte výhradne silikónové a keramické pasty, vyhnite sa pastám s prímesami kovov.

Zainvestujte do chladiacej podložky

Chladiacich podložiek je už na našom trhu viac ako dosť, a určite nájdete pre svoj notebook tú najvhodnejšiu. Od najlacnejších plastových riešení s malým ventilátorom, ktoré sa len vložia pod zadnú časť notebooku, až po pohodlné a veľké podložky so vstavaným USB hubom, čítačkou kariet či dokonca reproduktormi.

Evercool NB-MA1:„Fénovitý“ ventilátor sa inštaluje na odsávaciu mriežku notebooku. Síce neochladí celý notebook tak ako podložka s veľkým ventilátorom, no dokáže efektívne odsávať ohriaty vzduch a tým pádom znížiť teplotu procesora, je menší a ľahko sa prenáša. Účinnosť však i v tomto prípade závisí od typu notebooku.



Veľké ventilátory, ktoré nájdete v mnohých podložkách dokážu citeľne znížiť teplotu vnútorných komponentov i pevného disku aj o 10°C, aj priestor pod klávesnicou bude chladnejší a budú sa vám počas písania menej potiť ruky. Podložky svojim tvarom vylepšujú ergonómiu, naklápajú notebook tak, aby sa zápästia dostali do prirodzenejšej polohy a displej do väčšej výšky, počas práce sa tak nebudete musieť za stolom hrbiť.

Ďalšou možnosťou sú malé fénovité ventilátory, ktoré sa uchytávajú na mriežky chladenia a majú za úlohu dostať do notebooku viacej vzduchu. V núdzovom prípade stačí podložiť zadnú časť notebooku napríklad knihou, jeho spodná časť sa tak vzdiali od povrchu stola a nasávanie bude mať viac priestoru, i teplota základnej dosky sa zníži.

Osloboďte notebook od zbytočnej práce

Ak máte pocit že notebook až príliš hučí, skúste pozatvárať nevyužívané programy a okná v internetovom prehliadači. Priveľa flashu a pootváraných záložiek vie poslať procesor pekne do kolien, a ten v sa v horúčavách zohreje rýchlejšie a chladenie nemusí stíhať. Užívatelia mininotebookov o tom určite vedia svoje.

Skúste prepnúť grafické rozhranie operačného systému na jednoduchšie, bez animovaných a polotransparentných okien sa tú chvíľu zaobídete a grafický adaptér si vydýchne. A nezabudnite ani na pravidelné pauzy, pomôžu nielen elektronike, ale aj vám.