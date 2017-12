Microsoft oznámil dátum vydania pohybového senzoru Kinect a nové PC hry

„Rozhodli sme sa prvýkrát predstaviť pohybové ovládanie Kinect práve tu na Gamescome, keďže ide o najväčší herný veľtrh v Európe. Tento rok je v znamení rozširovania možností konzoly Xbox 360 o pohybové ovládaní,“ hovorí Chris Lewis, viceprezident divízie Interactive Entertainment Business Microsoft Europe a dodáva: „Pre hráčov sme pripravili popri najočakávanejšej hre roka „Halo: Reach“ aj napr. „Fable 3,“ ktorého sa dočkajú aj majitelia PC.

Detailné predstavenie Kinect titulov

Pre Kinect je to zároveň premiéra na európskom trhu a spoločnosť plánuje do detailu predstaviť kompletnú ponuku 15 titulov. K dispozícii budú doposiaľ nepredstavené levely a lokácie z jednotlivých hier, nové achievementy alebo postavy. Akčné preteky „Kinect Joy Ride“ sa popri nových herných módoch pre hranie sólo či vo dvojici s priateľmi dočkajú nových okruhov. Ponuka zvieracích maznáčikov v rozprávkovej hre "Kinectimals" bude rozšírená o ďalšie exotické druhy a kolekcie "Kinect Sports" sa dočká premiéry trojica nových športov – hodu oštepom, skoku do diaľky a hodu diskom. MTV Games v spolupráci s vývojárskym štúdiom Harmonix tiež predstavila celkom nové tanečné skladby v titule „Dance Central“.

Microsoft už skôr oznámil, že odhadovaná maloobchodná cena pohybového senzoru Kinect je stanovená na 149,99 EUR. Ten je v základnom balení v cene dodávaný s hračkou dobrodružných hier „Kinect Adventures“, v ktorých hráči v mohutných raftoch zavítajú do rozbúreného riečneho koryta, na pohyblivých plošinách navštívia dômyselnú opičiu dráhu a mnoho ďalších lokácií, ktoré budú musieť zdolávať iba pohybmi svojho tela. Kinect bude tiež dostupný v balení s novou konzolou Xbox 360 4GB za odhadovanú cenu 299,99 EUR.

