Na vesmírnu stanicu ISS poletí prvý robonaut

NASA chce poslať do kozmu robota-humanoida. Bude pomáhať astronautom na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

16. aug 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Robonaut 2 by raz mohol nahradiť astronautov pri prácach v kozme.(Zdroj: NASA,GM)

BRATISLAVA. Ľudia sú veľmi krehkí. Potrebujú vzduch a vodu, jedlo, teplo aj vhodné prostredie. Vo vesmíre ich životy ohrozuje zamrznutie, vákuum aj kozmická radiácia. Pri dlhom pobyte bez gravitácie astronautom ochabujú kosti aj svaly, môže ubúdať hmotnosť, hrozí dehydratácia.

To všetko sa však netýka robotov. Možno aj preto sa americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA rozhodol, že na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS pošle robota. Robonaut 2, skrátene R2, bude prvým človeku podobným strojom, ktorý sa stane trvalým „obyvateľom“ kozmickej stanice. Do vesmíru ho vynesie raketoplán Discovery počas svojej poslednej misie. Odštartuje 1. novembra.

Pokusný robočlovek

Biele telo, zlatá hlava, skoro stotridsať kilogramov a výška približne meter. Na prvý pohľad vyzerá R2 ako astronaut vo vesmírnom skafandri alebo roboty z Hviezdnych vojen. „Keď vstúpite do miestnosti a uvidíte R2, bude všetkým, čo od robota očakávate,“ povedal pre Spacedaily.com inžinier Ken Koby. „Veľmi to pripomína science-fiction, no v tomto prípade je všetko reálne.“

Aj keď má dve ruky so štyrmi prstami a ponáša sa na humanoida, užitočným pomocníkom sa R2 zrejme ešte nestane. Zámerom NASA a General Motors však je, aby takýto prístroj raz nielen vyzeral, ale aj pracoval ako človek. Mal by používať nástroje kozmonautov a citlivými senzormi im pomáhať pri ich práci.

„Tento robot je navrhnutý tak, aby využíval náradie, ktoré používajú aj astronauti,“ hovorí pre Space.com Ron Diftler, manažér projektu. Zatiaľ by R2 mohol zvládnuť niektoré jednoduchšie a opakujúce akcie naviazané na jedno miesto. Čiastočne by tak odbremenil skutočných ľudí vo vesmíre.

Agentúra však rozmýšľa, že podobné zariadenie by raz chcela používať aj v otvorenom kozme. Napríklad počas opráv stanice. Takýto robot by sa astronautom hodil práve teraz, keď pracujú na oprave chladiaceho zariadenia, ktoré sa pokazilo koncom júla. Obyvateľom stanice dokonca hrozilo, že v prípade väčšieho zlyhania systému by museli aspoň niektorí stanicu opustiť.

Starý nápad

Nápad používať v kozme roboty nie je nový. Snívali o ňom už rôzni autori vedeckej fantastiky, všetky planetárne misie v kozme sú vlastne letmi sond - robotov, ktoré sa správajú viac alebo menej autonómne. Nie sú to však zariadenia pripomínajúce človeka, skôr škatule preplnené rôznymi vedeckými inštrumentmi, kamerami a anténami. So samotnou myšlienkou robočloveka však koketuje dlho aj samotná NASA. Už pred desiatimi rokmi vyrobila predchodcu R2 – len na testovanie technológií doma, na Zemi.