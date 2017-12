Bude už iba horšie

Ak vás nezabije požiar alebo nespláchne voda, stále je tu superodolná baktéria. Ale boli aj dobré správy, kamene používame skoro o milión rokov dlhšie.

15. aug 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Ešte nedávno sme sa tešili. Mesiac je vraj plný vody, prípadní astronauti by si tam nemuseli voziť jej zásoby, dokonca by ju mohli využiť ako palivo. Americkí vedci však nadšenie svojich kolegov poriadne schladili. Tvrdia, že na našom kozmickom susedovi síce voda je, ale iba v niektorých oblastiach a aj tam ju priniesli kométy. Samotné vesmírne teleso je pod povrchom údajne úplne vyprahnuté. Nič to, naše nádeje sa znovu môžu obrátiť na Mars.

Na Marse totiž teoreticky mohli žiť mimozemšťania. Aj keď určite nie takí, pred akými dávnejšie varoval Stephen Hawking. Slávny vedec však teraz prišiel s novým vyhlásením. Vraj musíme osídliť iné planéty. Ak sa nám to nepodarí už v najbližších storočiach, ľudstvo údajne vymrie. A ak sme nedajbože jedinými inteligentnými bytosťami v našej galaxii, zrejme by to bola škoda. Najmä pre nás.

Svetová zdravotnícka organizácia tento týždeň vyhlásila koniec pandémie prasacej chrípky. Tešili sme sa iba krátko, už aj v Európe sa objavili z Ázie dovlečené superbaktérie odolné skoro na všetky druhy antibiotík – v niektorých prípadoch dokonca odolné na všetky. Môže za to istý gén v plazmidoch týchto mikróbov. Navyše, údajne sa môže šíriť naprieč rôznymi druhmi. Predstava superodolnej sneti slezinnej (antrax) či salmonely nás veľmi neteší. Je však priskoro strašiť čímsi podobným.

Státisíce rokov sem, státisíce tam – možno si poviete. Ale posunúť systematické používanie nástrojov našimi prapredkami o osemstotisíc rokov dozadu považujeme za dôležité. Znamená to, že nie Homo habilis či rudolfensis, ale už Australopithecus afarensis (teda slávna Lucy) používal kamenné nástroje. Aj keď pravdepodobne si ich ešte nedokázal vyrobiť. Už len zistiť, čo na to kreacionisti. Možno povedia, že pästný klin je príliš dômyselný na to, aby ho niekto vyrábal z kameňa – či ako zneli tie obdobné argumenty s bičíkom a okom.

A nakoniec, aby aj tento týždeň nebol bez zmeny klímy: obrovský rozsah pakistanských záplav môže byť dôsledkom globálneho otepľovania. Ba čo viac, pravdepodobne požiare v Rusku, silný monzún v Ázii a povodne v strednej Európe spolu súvisia. Vraj sa na podobné extrémy máme pripraviť, lepšie už údajne bolo.