SOCOM: Confrontation - dole, dole

SOCOM: Confrontation

Socom nie je zlou hrou a ak hru autori neprestanú zásobovať potrebnými patchmi pre zrýchlenie a stabilitu serverov, po nejakom čase narazíte na partiu, prípadne sa pridáte k nejakému klanu, nuda hroziť nebude.

14. aug 2010 o 15:30 Martin Hracho

Po nainštalovaní najnovších patchov sa konečne dostanete do hry a ako už býva zvykom, začnete tvorbou svojho alter ega. Výberom širokých úprav vás však Socom: Confrontation vôbec neohromí. Ak už je v hre nejaký editor, nech ponúkne viac než len úpravy hlavy a typ hlasu. Oveľa zaujímavejší je zbraňový arzenál. Hra stavia na realizme a tak tú nájdete známe kúsky vytvorené podľa reálnych predlôh. Na výber máte jednu primárnu a sekundárnu zbraň s pár granátmi a nejakou tou výbušninou.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Pri hre tohto typu rozhodne nehľadajte žiadny príbeh, pretože tu ho ani nie je treba. Stačí vedieť, že môžete hrať po boku správnych chlapov z elitného komanda a za zloduchov v podobe teroristov. Čo vám, ale rozhodne už vadiť bude, je absencia offline módu. Hra neobsahuje žiadny tutoriál, offline mód proti botom, aby ste sa pred skutočným hraním proti živým hráčom mohli aspoň trochu nacvičiť a spoznali silné a slabé stránky jednotlivých máp. To znamená, že prvé hodiny budete svojím protivníkom, ktorí už hru trochu poznajú, vydaní na milosť a nemilosť, čím trpí celkovo slušná hrateľnosť.

Výber máp nie je príliš široký. Dokopy ich nájdete sedem, z toho sú tri len remaky z minulých dielov, ale treba uznať, že ich dizajn je na vysokej úrovni. V iných hrách, keď je sniper na dobrej pozícii, tak likviduje protivníkov na jednom mieste aj po celý čas zápasu, no tu si nemôže byť istý ničím,. Dostať sa mu nepozorovane za jeho chrbát sa dá veľmi ľahko a celkovo môžete pre svoje dobro využiť akékoľvek miesto pre likvidáciu.

Socom sa na rozdiel od Call of Duty viac zameriava na taktický aspekt. Nie vždy to vyjde. Po pripojení sa do hry je v oboch tímoch po 16 hráčov. Nájsť medzi nimi ľudí, ktorí spolupracujú, je však nesmierne ťažké. Každý si totiž robí čo chce a na taktický postup môžete zabudnúť. Najlepšie je dohodnúť sa s nejakými vašimi známymi, aby ste si hru užili ako sa patrí, inak prídete o celé kúzlo hry a budete len zbytočne znechutení a hru radšej vypnete. Ale ak sa vám po nejakom čase podarí naraziť na hráčov, ktorým taktika aj niečo hovorí, celá hrateľnosť dostáva úplne inú úroveň. Veľkú výhodu získate komunikáciou cez headshet pri plánovaní. Áno, tá hra je aj zábavná, lenže k zemi ju zrážajú zbytočné nedostatky, ktoré neboli dodnes odstránené.

Veľký problém má hra so sieťovým kódom, a to neveští nič dobré. Kým sa prihlásite do hry a vyberiete si nejaký vhodný server, na ktorý sa budete pripájať strašne dlho, môžete medzi tým odísť na nákupy. Na horšie problémy narazíte počas hrania, keď hra začne lagovať, čo je u strieľačky tohto typu neodpustiteľná chyba. Niekedy ma hra pri veľkých problémoch dokonca vyhodila z hry. Zbytočný chaos spôsobuje aj text, ktorý vás informuje o situácii rovnakou bielou farbou i na svetlých podkladoch. Začnete mať zmätok z toho, čo sa na bojisku vlastne deje.

Grafická stránky hry vo mne zanechala dobrý dojem. Dizajn máp je rozhodne kvalitný a do hry je zakomponovaná aj slušná fyzika. Nie je problém zničiť omietku betónu alebo aj sklo či dvere na vozidlách. Škoda len, že textúry nemajú vyššie rozlíšenie a vývojári sa nevyvarovali ani bugom.

Posledný výstrel

Bohužiaľ sa zatiaľ nejedná o hru, ktorú by majiteľ Playstationu 3 musel mať nutne vo svojej zbierke. Ono to za tie chyby nestojí. Herný svet nám ponúka ďaleko kvalitnejšie kúsky bez závažných chýb tak prečo zbytočne trpieť? Chystaný Socom 4 budú pripravovať otcovia série a určite pôjde o kvalitnejší kúsok.