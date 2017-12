Mafia II - mafiánske historky

12. aug 2010 o 12:15 Ján Kordoš

Predstavovať hru, na ktorú mnohí čakajú ako na spasenie, je možno dva týždne pred samotným vydaním zbytočný krok. Dokonca aj po vydaní dema. Nebude to však tradičné opakovanie už dobre známych faktov, ospevovanie predchodcu a desiatky horlivých očakávaní. Paradoxne oproti oslavným piesňam sme sa rozhodli trochu kritizovať. Len tak zľahka jemne naznačiť, prečo by Mafia II nemusela byť najlepšou hrou tohto roku a čo by nám na nej mohlo vadiť. Ešte vopred menšie upozornenie: ide o čisto subjektívne názory, ktoré si netreba zamieňať s recenziou.



Príbeh si dáme len ako rýchlovku: dej sa bude odohrávať v priebehu niekoľkých rokov (1945-1955), začiatok je situovaný na koniec druhej svetovej vojny a tentoraz je rozprávanie chronologické. Vito Scaletti, rodák zo Sicílie, sa vracia z frontu domov, do amerického mesta Empire City (20 štvrtí, raz tak väčšie mesto ako v jednotke Lost Heaven). Privíta ho starý priateľ Joe Barbaro a problémy, problémy a ďalšie problémy. Neutešená finančná situácia v rodine ho prinútia zháňať peniaze nie práve najlegálnejším spôsobom. A už to ide ako po masle, mafia sem, mafia tam, Vito sa zahrabáva do bahna organizovaného zločinu čoraz hlbšie. Mafia II je podobne ako jednotka akčná hra videná spoza hrdinu. Keďže nás čaká otvorený svet Empire City, budeme sa premávať v žijúcom meste - často nie po vlastných, “požičať vozidlo” sa dá jednoducho, no radoví občania sa nie veľmi radi pozerajú na vaše činy, všímajú si nekalé činnosti, zalarmujú políciu. Dobové vozidlá (cca 60 kusov) sa správajú inak než dnešné, elektronikou prelezené tátoše, preto nečakajte extrémne rýchlosti, ďalej sa dostanete skôr precíznou jazdou a zvládnutým riadením než tehlou uloženou na plyne. To je asi tak všetko: plníte príbehové misie, len tak sa túlate, nechýbajú ani postranné úlohy, ktoré sú dobrovoľné a obohatia vás o financie, niekedy pomôžu príbehu.

To, čo by mohlo Mafii II ublížiť a teoreticky sa to na hre i prejaví, je jej dlhá doba vývoja. Nenarážame tentoraz na kvalitu grafického spracovania. To je na vysokej úrovni, za konkurenciou rozhodne nezaostáva, drží s ňou bez problémov krok čo sa týka samotného výzoru, rôznorodosti alebo i animácii a niekedy posledné Grand Theft Auto i posiela kľačať do kúta. Uvidíte to napríklad pri modeli poškodenia vozidiel. Reč je o herných prvkoch ako takých. Rôzne postranné činnosti bez výsledného efektu totiž vyskúšate raz a potom sa k nim nevrátite. Avizované však je, že napríklad pri čistení topánok vám dotyčná osoba môže pomôcť a vieme, že zmenou oblečenia sa zbavíme zatykaču na našu osobu. Bude to stačiť? Nie, že by sme museli hrať šípky alebo biliard, Mafia bola predovšetkým o príbehu. Toho sa mierne obávame. Prerod dobrého chlapca na gangstra tu už v rôznych podobách bol a dáme ruku do ohňa za to, že sa Vito napokon bude snažiť všetko napraviť. Spoločnosť mu neustále bude robiť spomínaný priateľ Joe, ktorý je však taktiež mafiánskym nováčikom a očakávať od neho môžeme maximálne tak hlúpe vtipy a problémy. Videli sme to už mnohokrát.

V podstate nás teda čaká jazdenie v aute a streľba - stačiť by to malo, avšak v automobiloch žiaľ chýba pohľad spoza volantu a jediný použiteľný pohľad sa stáva ten umiestnený za vozidlom. Ostatné vozidlá sa správajú pomerne hlúpo, idú si svojou cestou bez ohľadu na vaše šialené kúsky. Vyjsť z uličky so stopkou sa takmer nedá bez porušenia predpisov. Policajti sa vás snažia zadržať iba v prípade, že vás vidia alebo ich niekto upozorní, no keďže sa v Empire City pohybuje mnoho ľudí, málokedy uniknete pozornosti strážcom zákona. Pri naháňačkách s nimi zistíte, že pokým máte kam, môžete bežať - samozrejme ak za vami nie je spúšť a desiatky mŕtvych, vtedy si so zatýkaním už nik hlavu nerobí. Horšie je, ak omylom zrazíte chodca, prípadne vám policajt vstúpi do cesty, aby vás zastavil, no spraví to neuveriteľne hlúpo, vy ho prejdete a následne po vás už všetci strieľajú . Ak vykonáte nejaký trestný čin, polícia najprv loví vaše auto podľa ŠPZ-ky. Stačí vozidlo nenápadne vymeniť a máte čiastočne po probléme. Až keď vás policajti zbadajú ako konkrétnu osobu, idú priamo po vás. Zaujímavé riešenie, len by pomohlo zobrazenie perimetra viditeľnosti policajných zložiek na radare. Taktiež pri streľbe, ktorá je mimochodom arkádovejšia, než by si človek pomyslel, je nutné sa neustále kryť. To berieme, ale samotné krytie je trochu neotesané. Stlačíte tlačidlo pre kryt, Vito sa prirodzene schová za prekážku, no ak ju chcete opustiť, musíte Vita od nej “odlepiť”, neexistuje ani rýchly presun za druhú prekážku, ktorá je vo vašej tesnej blízkosti. Ono to nie je žiadna hanba, za ktorú by sme chceli biť palicou, len jemne poukazujeme na vek, ktorý sa žiaľ takto na hre prejavuje.

Výrazne vyššia náročnosť, pri ktorej už na strednej obtiažnosti dostanete len čiastočnú regeneráciu zdravia, má svoje výrazné plus. Vito nie je Chuck Norris a musí sa neustále kryť. Naskriptované scény vám však často hodia protivníkov tak, že vás takmer istotne zasiahnu, pretože ich často ani nevidíte (sú ukrytí) a orientovať sa musíte podľa kompasu. Pre lepší pocit je možné celý HUD ukryť a tým pádom nastáva mierny chaos, hoci vám hra signalizuje, odkiaľ na vás niekto strieľa. Rany, ktoré schytáte, po chvíli aspoň čiastočne prebolia, no samotný koncept bol v hrateľnom deme až smiešne prostý: choď dopredu, nájdi si úkryt, zisti, kde sú panáci, vystrieľaj ich, prejdi do ďalšej miestnosti, kde tento postup zopakuj. Samotnej streľba akoby chýbala potrebná váha, vážnosť, z týchto situácii nestrieka adrenalín.

Všetko sú to samozrejme len veľmi nepatrné dojmy, ktoré sa môžu pri užívaní si hry ako celku okamžite vytratiť. Príbehových kapitol by malo byť 15, rovnaký čas by nám malo trvať i dohranie hry. Ak však hru nebude pokope držať práve zápletka, budeme mať do činenia, bez urážky, s úplne obyčajnou akčnou hrou, len v tomto prípade si nezastrieľame proti mutantom, teroristom, vojakom či robotom. Lenže Mafia II prekvapiť stále môže - musí však mať pôsobivú atmosférou. Dokázalo to Red Dead Redemption, ktoré by bez nej bola hra ohlodaná na kosť. Síce s otvoreným svetom a pekným tátošom, ale stále len čosi nadpriemerné, kde by sme mohli snívať o tom, aké to mohlo byť. Mafia II sa spolieha na staršie herné prvky - na tom nie je nič zlé, no musí ich vedieť i adekvátne oživiť.

Keďže u nás vychádza Mafia II s českým dabingom, boli sme nesmierne zvedaví na jeho kvalitu a podľa ukážok z demoverzie na prvý diel lokalizácia vôbec nemá. V jednotke sme si vychutnávali skvostný český dabing, ktorý sa nebál používať drsný jazyk a slang, no presne v takej miere, aby sa nám obe zložky neprejedli a hra nám nepripadala vulgárna alebo hlúpa. Anglický dabing bol omnoho “nežnejší”, čo sa ku gangstrom príliš nehodí. V Mafii II je výber dabingových hercov k hlavným hrdinom mierne krkolomný, príliš počuť odrapkané vety, často necítiť potrebné zapálenie pre danú činnosť. Akoby niekto len čítal z papiera slová a nevedel, čo sa v skutočnosti na obrazovke deje. Druhý a dosť závažný problém sa týka vulgarizmov. Ak sú na správnom mieste, používané triezvo a striedmo, zapadajú do konceptu. Žiaľ Mafia II sa vybrala cestou kvantity. Niekedy sa to až nedá počúvať a človek si pripadá, akoby sa nechcene zapojil do rozhovoru násťročných mladých ľudí, ktorí zjedli všetku múdrosť sveta.

Ešte raz: toto nie je žiadna recenzia, len možno príliš odvážny pohľad na to, čo nám tak trochu na Mafii II vadí. Pri plnej verzii vôbec nemusí. Možno budete zdieľať náš názor, možno ho striktne odmietnete a nazvete nás šarlatánmi. V diskusii máte k tomu priestor. Jedno je isté: všetci svorne veríme, aby to aj po tých rokoch čakania dopadlo na výbornú. Zatiaľ to však môže nepríjemne škrípať.