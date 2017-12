Kosovo predáva telekomunikačného operátora

9. aug 2010 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Kosovské ministerstvo financií vypísalo tender na predaj 75 % akcií spoločnosti Post and Telecom of Kosovo (PTK). Akcie sú vo vlastníctve kosovskej vlády, termín zaslania prihlášok je do 13. septembra.

Súčasťou firmy sú fixné aj mobilné telekomunikačné služby a aj poštové služby, tie si však chce ponechať pod gesciou štát. Podľa odhadov expertov z Prištiny by predávaný podiel mohol mať hodnotu medzi 300 a 600 mil. eur. PTK je najziskovejšou kosovskou firmou, pričom len mobilná divízia poskytuje služby vyše miliónu zákazníkov.