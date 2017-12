Saturnov mesiac prišiel o prstenec

Saturnov mesiac Rhea mal obklopovať pás z častíc. Vedci zistili, že tam nie je.

11. aug 2010 o 16:50 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mal to byť jediný mesiac v našej slnečnej sústave s vlastným prstencom. Vlastne, malo to byť jediné pevné kozmické teleso s prstencom, planéty s pásmi prachu a väčších častíc sú totiž plynové obry. Teraz však vedci tvrdia, že okolo Saturnovho mesiaca Rhea prstenec nie je. Dokazujú to snímky americkej sondy Cassini.

Práve táto sonda NASA v roku 2005 pozorovala pri asi tisícpäťstokilometrovom telese zvláštnu anomáliu. Pri prelete magnetickým poľom planéty došlo k narušeniu spôsobom, ktorý poukazoval na prstenec. Podľa National Geographic si vedci mysleli, že okolo Rhey krúži nejaký kozmický odpad, a ten blokoval ióny a elektróny zo Saturna.

Fotografie z rokov 2008 a 2009, ktoré teraz odborníci analyzovali, však nič také neukazujú. „Sme presvedčení, že mesiac neobieha žiaden pevný materiál,“ povedal astronóm Matthew Tiscareno z Cornellovej univerzity. Práve on s tímom analyzoval snímky. Pripúšťa však, že netuší, čo je za anomáliou spred piatich rokov.