Objavili najstaršie obydlie vo Veľkej Británii

Pozostatky kruhového obydlia s priemerom 3,5 metra, ktoré objavili na nálezisku Star Carr, sú staré 10 500 rokov.

11. aug 2010 o 15:19 SITA

BRATISLAVA. Britskí archeológovia z University of York a University of Manchester objavili pozostatky najstaršieho obydlia na území Veľkej Británie. Kruhová štruktúra nachádzajúca sa na nálezisku Star Carr neďaleko mesta Scarborough vznikla podľa odborníkov približne v roku 8500 p.n.l. To je o 500 rokov skôr než doteraz najstaršie obydlie objavené v mestečku Howick.

Tento objav podľa slov archeologičky Nicky Milner z University of York výrazne mení pohľad vedcov na štýl života lovcov-zberačov, ktorí v tomto obydlí žili. "Doteraz sme ich považovali za nomádov, ktorí sa neustále presúvali. Tento nález však dokazuje, že žili na jednom mieste aj niekoľko generácií," uviedla Milner.

Obydlie kruhového tvaru malo priemer 3,5 metra a jeho vek určili pomocou rádiokarbónového datovania a nástrojov nájdených v okolí. Na základe týchto údajov vedci vypočítali, že obydlie je staré 10 500 rokov. Ľudia, ktorí ho obývali, pravdepodobne patrili medzi prvých obyvateľov Británie po ústupe ľadovcov na konci poslednej ľadovej doby.

Dom sa pravdepodobne využíval 200 až 500 rokov, pričom počas tejto doby ho niekoľkokrát prerábali. Archeológovia si taktiež myslia, že v jeho okolí sa nachádzali aj ďalšie obydlia.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.