Street View prichádza už aj na Slovensko

Užívatelia internetu sa môžu vďaka službe Google Street View vydať na virtuálnu prechádzku po vyše sto mestách sveta. Budúci rok by sa k nim mali zaradiť aj slovenské.



BRATISLAVA. Mapy na internete sú bežná záležitosť. Využívajú ich milióny ľudí po celom svete. Rovnako možno nájsť na webe tisíce stránok, ktoré poskytujú panoramatické fotografie zo svetových veľkomiest a historických či prírodných lokalít.

Služba Google Street View ľuďom neumožňuje len si pozrieť vybrané miesta sveta z 360 stupňov, ale užívatelia sa vďaka nej môžu doslova vydať na virtuálnu prechádzku po viac ako 100 mestách z 23 krajín sveta.

Po uličkách Paríža a rímskom Colosseu si budú môcť pozrieť aj bratislavské Staré Mesto či košický Dóm sv. Alžbety. Google plánuje spustiť službu Street View aj na Slovensku.

Preto začnú od pondelka 16. augusta v deviatich mestách jazdiť Street View autá. Tieto špeciálne upravené vozidlá budú s nainštalovaným výkonným GPS prijímačom a kamerami fotiť ulice Bratislavy, Košíc, Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice, Trnavy, Trenčína, Popradu a Prievidze.

Potom bude Google niekoľko mesiacov pomocou špeciálnej technológie spracúvať nazbieranú fotodokumentáciu.

Samotné spustenie služby je plánované na rok 2011. Načasovanie a konkrétne parametre projektu budú spresnené v priebehu jesene. Google sľubuje, že používatelia budú mať v budúcnosti možnosť podieľať sa na výbere ďalších miest, ktoré majú byť nasnímané.

Čo je to Google Street View

„Služba Street View, ktorá je dnes už neodlučiteľnou súčasťou Máp Google, je výborným nástrojom, ako možno virtuálne získať obraz o metropolách kdekoľvek na svete. Pozrieť si môžete okolie hotela, v ktorom sa chcete ubytovať, či overiť možnosti parkovania pred reštauráciou,“ hovorí Jaroslav Bengl, produktový manažér Google Zürich.

„Zaradenie slovenských miest do Street View znamená prínos nielen pre turistov, ale aj pre Slovákov. Tí sa nemusia ničoho obávať, pretože na ochranu súkromia mimoriadne dbáme a tváre, ako aj poznávacie značky áut rozmazávame. Na vlastnú žiadosť tiež dokážeme odstrániť konkrétne zábery osôb či ich domov,“ povedal Bengl.

V mnohých oblastiach je budúcnosť práve v internete. O to väčší dôraz sa kladie na internet práve v oblasti cestovného ruchu, myslí si primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. „Verím, že vďaka Street View bude môcť Bratislava v budúcnosti privítať viac návštevníkov.“

„Ide o unikátnu technológiu,prostredníctvom ktorej môžu zahraniční návštevníci získať inšpiráciu na návštevu Slovenska a zároveň si budú môcť návštevu kvalitnejšie naplánovať,“ povedala Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Googlov konkurent Microsoft podobné panoramatické zábery slovenských miest do svojej služby Bing zatiaľ nechystá. "Služba Bing Maps sa v súčasnosti sústreďuje na vylepšovanie svojich služieb, najmä na aktualizáciu mapových podkladov. Nedávno sme dostali nové zábery a mapové podklady aj pre Bratislavu," povedala hovorkyňa spoločnosti Microsoft Slovakia Petra Jankovičová.

Google: Súkromie ľudí neobmedzujeme

Tento rok sa dostal Google pre službu Street View pod paľbu kritiky. Vraj narušuje súkromie ľudí.

BRATISLAVA. Google tento týždeň oznámil, že plánuje v novembri nafotiť aj 20 najväčších nemeckých miest. Nemci tým nadšení nie sú. Patria totiž k najostrejším kritikom služby Street View. Podľa nich Google svojimi panoramatickými zábermi narušuje súkromie ľudí.

Pre službu Street View je Google vyšetrovaný aj v USA a bolo naň podaných viacero hromadných žalôb.

Google: Sú to len verejné priestranstvá



Predstavitelia Googlu s tým však nesúhlasia: „My jazdíme len po verejne dostupných priestranstvách a uliciach. To znamená, že fotky si tam môže urobiť ktokoľvek,“ vraví Jana Zichová, PR manažérka Google Česká republika. Podobné fotky sa podľa nej už dnes nachádzajú v rôznych katalógoch, letákoch či kalendároch. „Ak sa niekto nájde na Street View a nie je mu to príjemné, môže dodatočne požiadať o rozmazanie alebo vymazanie celej osoby, auta, domu, dieťaťa a podobne,“ povedala Zichová.

Siahol aj na wi-fi siete



Google bol tento rok kritizovaný aj za to, že jeho autá počas snímania ulíc zbierali a uchovávali údaje ľudí z nezabezpečených bezdrôtových sietí. „Bola to chyba, ktorú urobil programátor,“ povedal Jaroslav Bengl, produktový manažér Google Zürich. „Okamžite sme zavolali všetky autá do garáží a dnes sú zariadenia, ktoré tieto údaje zbierali, odstránené.“

O údaje z wi-fi sietí sa bojí aj Južná Kórea, kde má byť služba Street View spustená už tento rok. V utorok tamojšia polícia prehľadávala sídlo spoločnosti a hľadala dôkazy o nezákonnom získavaní osobných údajov.

(str)