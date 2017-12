Pri používaní Facebooku netreba zabúdať na ochranu súkromia

Sociálne siete ako Facebook sú medzi používateľmi internetu čoraz populárnejšie. Pri ich využívaní však netreba zabúdať na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

12. aug 2010 o 0:00 TASR

Možno sa tak vyhnúť tomu, že sa osobné údaje dostanú k neželaným osobám. "Upravte si nastavenia súkromia na Facebooku. Kompletný prístup do profilu, by mali mať iba priatelia, ktorým úplne dôverujete," radí technický špecialista ESET-u Miroslav Majtáz. Medzi priateľov si podľa neho treba pridávať iba ľudí, s ktorými sa reálne poznáme. Takých, ktorým už dôverovať nemožno, odporúča vymazať.

Úplný profil užívateľa na Facebooku by mal byť viditeľný iba priateľom, ktorým dôverujeme najviac. Na tento účel možno využiť možnosť limitovaného profilu pre tých ostatných. V nastaveniach si možno vybrať, čo presne sa má obmedziť: statusy, vyjadrenia, osobné informácie či fotografie. Facebook z času na čas mení nastavenia súkromia, odborníci preto radia vždy si skontrolovať, či s nimi súhlasíte.

Majtáz tiež vystríha pred klikaním na odkazy. "Tak, ako by ste neotvorili podozrivú prílohu v emaile, takisto neklikajte na odkaz, ktorý môže vyzerať ako od priateľa, ale v skutočnosti je od hackera." Na opatrnosť podľa jeho slov treba dbať aj pri inštalácii aplikácií, keďže mnohé z nich sú dielom počítačových zlodejov alebo nevyžiadaným spamom.

Ako upozornil Majtáz, vždy si treba premyslieť, čo s kým užívateľ zdieľa, keďže čo je na webe, sa už nezmaže. Upozornil, že aj keď sa zruší napríklad celý profil, v ňom uvedené dáta si už niekto predtým mohol stiahnuť. Rozmýšľať tiež radí pred kliknutím na "páči sa mi to". Priatelia, ktorých odkaz by ste takto chceli označiť, totiž môžu byť infikovaní klikacím červom. Ten sa začína kliknutím na "like" a končí sa tým, že užívateľ rozosiela spamové správy ostatným.