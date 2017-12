Teplejšia klíma škodí aj ryži

Vyššie teploty v dôsledku klimatickej zmeny zmenšia úrody ryže v šiestich ázijských krajinách.

11. aug 2010 o 1:46 TASR

SAN DIEGO. Vyššie teploty v dôsledku klimatickej zmeny zmenšia úrody ryže v šiestich ázijských krajinách, kde sa pestuje najviac tejto kľúčovej plodiny. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences to predbežne konštatoval šesťčlenný medzinárodný tím Jeffreya Vincenta z Dukeovej univerzity v severokarolínskom Durhame. Prvým autorom článku bol Jarrod Welch z Kalifornskej univerzity v San Diegu. Na štúdii sa podieľali aj vedci z Medzinárodného ústavu pre výskum ryže (IRRI) vo filipínskom Los Baňos a z Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN v Ríme.

Úroda sa zväčšuje pomalšie

Členovia tímu zanalyzovali šesťročné údaje z 227 zavlažovaných ryžových fariem v šiestich hlavných producentských krajinách ryže v Ázii Indii, Číne, Thajsku, Vietname, Indonézii a na Filipínach. Dokopy sa v nich urodí vyše 90 percent ryže na svete.

Stúpajúce priemerné teploty spomaľujú celkový rast objemu pestovania ryže, zabezpečovaný novými odrodami a lepšími poľnohospodárskymi metódami. Na viacerých miestach to už v posledných 25 rokoch spôsobilo o 10-20 percent menšie tempo zväčšovania úrody.

"Zistili sme, že úrody ryže klesajú ako so zvyšovaním minimálnej dennej teploty, tak s rastom nočných teplôt," povedal Jarrod Welch. Ide o vôbec prvý výskum, ktorý hodnotil vplyv denných maximálnych i minimálnych teplôt na produkciu ryže na zaplavovaných poliach spravovaných farmármi v tropických a subtropických oblastiach Ázie.

"Unikátnosť našej štúdie spočíva v tom, že využíva údaje zozbierané na poliach farmárov v podmienkach reálneho sveta. Je to dôležitý doplnok k tomu, čo už vieme na základe kontrolovaných experimentov. Od farmárov možno očakávať adaptáciu na meniace sa podmienky, takže okolnosti, panujúce v reálnom svete, a tým aj výsledky, môžu byť odlišné ako pri experimentoch," vysvetlil Jarrod Welch.

V noci sa otepľuje rýchlejšie

Vyššie denné teploty podľa neho síce môžu zväčšiť úrodu ryže, no iba po určitý bod. Budúce straty spôsobené vyššími nočnými teplotami pravdepodobne všetky také zisky vynulujú, lebo nočné teploty rastú rýchlejšie. A pokiaľ sa denné teploty vyšplhajú privysoko, tiež začnú obmedzovať ryžové výnosy.

"Ak sa nám nepodarí zmeniť naše metódy pestovania ryže, alebo vyšľachtiť jej nové odrody odolné voči vyšším teplotám, produkcia tejto plodiny v najbližších desaťročiach s denným i nočným otepľovaním nevyhnutne klesne. Zvlášť zle by sa veci mohli vyvíjať okolo polovice nášho storočia," uzavrel Jarrod Welch. Ryža je každodenným pokrmom približne troch miliárd ľudí. Predstavuje hlavnú potravinu vyše 60 percent z miliardy najchudobnejších a podvyživených ľudí, ktorí žijú v Ázii. Menšia produkcia ryže tak bude znamenať viac chudobných a hladných Ázijčanov.

