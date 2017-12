Američania by volali o pomoc aj na Facebooku

Z prieskumu amerického Červeného kríža vyplynulo, že väčšina ľudí by použila sociálne siete ako nástroj na privolanie pomoci v prípade výnimočnej situácie.

10. aug 2010 o 19:20 Filip Struhárik

BRATISLAVA. Americký Červený kríž v pondelok zverejnil výsledky svojho prieskumu, z ktorého vyplynulo, že väčšina ľudí by v prípade núdze neváhala využiť sociálne siete, aby zavolala pomoc.

Z prieskumu:

Koho by ste kontaktovali, ak by ste sa nedovolali na číslo 911?

Políciu: 39%

Hasičov: 19%

Rodinu, priateľov: 16%

Nemocnicu: 10% Ako by ste ich kontaktovali?

Pevná linka alebo mobil: 42%

Digitálne médiá: 18%

Pešo, autom: 16%

SMS: 4%

Každý piaty Američan (18 percent), ktorý by sa nevedel dovolať na telefónne číslo 911, by sa pokúsil kontaktovať okolie jedným z digitálnych prostriedkov - či už e-mailom alebo cez nejakú sociálnu sieť. Navyše, až tri štvrtiny z nich by očakávali, že po takomto volaní by pomoc prišla do 60 minút.

Ľudia, ktorí by sa spoliehali na volanie o pomoc cez sociálnu sieť, by v 49 percentách využili Facebook. Ďalších 28 percent ľudí by písalo na Twitter a zhruba 11 percent ľudí by použilo blog.

Výskum tiež potvrdil, že mladí ľudia do 34 rokov by sociálnym sietiam dôverovali viac ako starší.

Až 69 percent opýtaných si myslí, že príslušné orgány by mali v prípade výnimočných situácií automaticky monitorovať sociálne siete.

Prieskum bol realizovaný na vzorke 1058 respondentov starších ako 18 rokov.