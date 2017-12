Otepľovanie môže vyhubiť krokodíly

Krokodíly v Kostarike majú problém. Globálne otepľovanie má na svedomí liahnutie samcov.

11. aug 2010 o 0:00 ČTK

SAN JOSÉ, BRATISLAVA. Otepľovanie klímy spôsobuje, že na Kostarike sa liahne medzi krokodílmi viac samcov ako samíc. Podľa vedcov by tento fakt mohol v priebehu najbližších desaťročí ohroziť prežitie tohto plaza.

Podľa odborníkov je nárast samcov spojený s trvalo vysokými teplotami, ktoré sú dôsledkom klimatickej zmeny. Svoj podiel na situácii má však aj priame slnečné žiarenie. Oba faktory spolu ovplyvňujú, aké pohlavie sa vyliahne z krokodílích vajíčok.

„Pri krokodíloch určuje teplota v hniezde pohlavie plodov. Ak sa inkubačná teplota pohybuje okolo 28 stupňov Celzia, liahnu sa samičky. Ak okolo 32 stupňov, liahnu sa samčeky,“ pripomínajú vedci vedení kostarickým biológom Juanom Rafaelom Bolaňosom. Odborníci sa zamerali na výskum populácie krokodílov v zhruba desiatke riek v severnej, tichomorskej oblasti krajiny. Medzi 74 odchytenými jedincami, ktorých následne vypustili späť do prírody, pripadalo na jednu samicu asi päť samcov. Za normálnych okolností by bol pomer opačný, na jedného samca by pripadali tri samice.

„Ak sa potvrdí, že populácia krokodílov amerických v krajine sa mení vo výrazne maskulínnu, potom do dvadsiatich rokov môže tento druh vyhynúť,“ varuje správa vedcov.

„Neznamená to však, že krokodíly zmiznú úplne. Môže sa však stať, že z dnešnej populácie krokodílov prežije iba desatina,“ hovorí Bolaňos.

To by však malo aj ekonomický vplyv na Kostariku, pretože plazy v rieke Tárcoles na severe Kostariky lákajú tisícky turistov. Návštevníci sledujú dravé zvieratá napríklad z člnov.