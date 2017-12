Hawking: Musíme ísť na iné planéty

Ak sa ľudstvo nevyberie do kozmu, pravdepodobne vyhynie. Myslí si to slávny vedec.

11. aug 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ľudstvo je v ohrození. A najväčším nepriateľom sme si sami. Ak sa človeku nepodarí v najbližších storočiach kolonizovať vesmír, pravdepodobne vymrieme. Myslí si to slávny a na vozíček pripútaný astrofyzik Stephen Hawking a povedal to v rozhovore pre internetovú stránku Big Think. Ľudstvu údajne hrozia nielen vojny, ale aj vyčerpanie pozemských zdrojov či preľudnenie.

Riziko už bolo

„Už v minulosti viackrát nastala situácia, keď naše prežitie bolo len otázkou okamihu,“ hovorí vďaka hlasovému syntetizátoru Hawking. „Jedným z nich bola kubánska raketová kríza v roku 1963. Frekvencia takýchto situácii sa v budúcnosti zvýši.“

Fyzik, ktorý je známy napríklad svojím záujmom o čierne diery alebo teóriu všetkého, je dlhodobým propagátorom ľudského osídľovania vesmíru. Aktuálne vyhlásenie však mnohí považujú za jedno z jeho najradikálnejších.

Hawking však v rozhovore tvrdí, že sám sa považuje za optimistu. Ak sa ľudstvo v najbližších storočiach dokáže vyhnúť podobným katastrofám, pravdepodobne prežije a rozšíri sa v kozme. „Ak sme jediná inteligencia v galaxii, mali by sme si byť istí, že prežijeme a budeme pokračovať.“ Dodáva, že za posledných dvesto rokov prekonalo ľudstvo neobyčajný vývoj. No ak chceme pokračovať, naša budúcnosť je v kozme. Lenže ani to nemusí byť úplne bezpečné.

Pozor na mimozemšťanov

Vedec už v minulosti varoval napríklad pred kontaktom s mimozemšťanmi, ktorí nemusia byť priateľskí. Pripustil však, že iné inteligentné tvory takmer určite jestvujú, aj keď komunikácia s nimi môže priniesť mnohé riziká.