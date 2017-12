Vesmírnu stanicu možno opravia tento týždeň

10. aug 2010 o 10:25 SITA

Americkí astronauti Douglas Wheelock a Tracy Caldwell Dyson sa pokúsia odmontovať pokazenú amoniakovú pumpu v stredu. V prípade úspechu dokončia výmenu v nedeľu.

BRATISLAVA,. Predstavitelia Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) rozhodli, že americkí astronauti Douglas Wheelock a Tracy Caldwell Dyson z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) absolvujú druhý výstup do otvoreného vesmíru na opravu pokazeného chladiaceho systému v stredu. Ak bude tento výstup úspešný, dvojica astronautov dokončí výmenu amoniakovej pumpy v nedeľu.

Pred stredajším výstupom najprv letoví kontrolóri uvoľnia tlak v trubkách vedúcich k pokazenej amoniakovej pumpe. Keď astronauti vyjdú do otvoreného vesmíru, uzatvoria prívod amoniaku do pumpy a vypustia zvyšný amoniak. To by Wheelockovi a Caldwell Dyson malo umožniť odmontovať 355 kilogramov vážiacu pumpu bez ďalšieho úniku.

Pred vybratím pumpy budú musieť taktiež odpojiť niektoré dátové a elektrické káble. Celý výstup by mal trvať maximálne šesť hodín, a nie osem, ako tomu bolo v sobotu počas prvého, neúspešného pokusu o vybratie pumpy. Vtedy navyše začal unikať amoniak.

Predstavitelia NASA dúfajú, že stredajší výstup bude úspešný, aby astronauti mohli namontovať novú pumpu už v nedeľu.

Amoniaková pumpa na jednom z dvoch chladiacich systémov ISS sa pokazila v sobotu 31. júla, následkom čoho musela šesťčlenná posádka ISS vypnúť niektoré z prístrojov vrátane dvoch zo štyroch gyroskopov, ktoré slúžia na určovanie smeru a navigáciu stanice. Trom americkým a trom ruským astronautom však podľa vyjadrenia predstaviteľov NASA nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Simuláciu opravy si v pondelok znova vyskúšali dvaja astronauti na Zemi v Neutral Buoyancy Laboratory v Houstone. Na jej základe odborníci z NASA určili presný postup opravy a taktiež vypočítali predpokladaný čas trvania výstupu.