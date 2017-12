Elektronická pošta – poštová etika

V internete existujú odporúčania alebo tzv. neformálne pravidlá, ktoré sú súčasťou poštovej etiky a vzťahujú sa nielen na formálnu úpravu elektronických správ, ale aj na ich obsahovú náplň. Tieto pravidlá sú rozšírené aj na oblasť príspevkov do elektronic

28. máj 2001 o 6:54 Petr Drlík

kých diskusných konferencií alebo do elektronických časopisov.

Tu je zoznam odporúčaných zásad:

· Text listu je obyčajný ASCII text bez zvláštnych riadiacich znakov.

· Počet znakov v riadku by nemal presiahnuť číslo 65, pretože niektoré terminály pracujú s obmedzenou dĺžkou riadku.

· Celý rozsah správy by nemal presiahnuť 1 MB, pretože niektoré programy nie sú schopné rozsiahlejšiu správu spracovať.

· V záhlaví správy vyplňte riadok Subject krátkou výstižnou charakteristikou obsahu listu s odporúčanou dĺžkou najviac 40 znakov.

· Správa by mala začínať oslovením, končiť signatúrou alebo uvedením mena odosielateľa. Signatúra je vlastne vizitka odosielateľa, obsahuje okrem mena a povolania i adresu zamestnávateľa, jeho e-mail a telefón. Signatúra by nemala presiahnuť dĺžku 5 riadkov.

· Ak je list odozvou, teda odpoveďou na nejaký predtým prijatý text, odporúča sa citovať pôvodnú časť textu s označením každého riadku na ľavej strane 2 >2. Týka sa to predovšetkým príspevkov do elektronických konferencií.

· Po odovzdávaní prijatých správ cez funkciu forward ďalšiemu adresátovi, je potrebné uviesť aj zdroj pôvodnej správy.

· Svojimi správami nikdy neobťažujte. Sem patrí najmä posielanie nevyžiadaných reklamných listov (tzv. spamming).

· Nepíšte celé slová a vety veľkými písmenami. Veľké písmená použite len výnimočne na zvýraznenie.

· Buďte tolerantní k pravopisným a jazykovým chybám ostatných, ale vy si dajte na pravopise a forme správy záležať.

· Vyhýbajte sa urážlivým a emotívne podfarbeným textom.



V internete existujú zaužívané skratky (celá „abeceda“), ktoré sadporúča používať, napr.

:-„,hmm“ zamyslenie

:-) vyjadrenie radostného úsmevu

:-( vyjadrenie nahnevaného úsmevu

:-O údiv

;-) žmurknutie

:-D hlasný smiech

:-| ľahostajnosť

:-x posielam pusu

IMHO podľa môjho súkromného názoru (In My Humble Opinion)

BTW okrem iného (By The Way)

ASAP čo najskôr (As Soon As Possible)

Atď.



Význam ďalších „tváričiek“ môžete nájsť na adrese:

http://www.inf.upol.cz%7Efreyz/smajliky.html

